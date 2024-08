Si vous voyagez en groupe avec plusieurs voitures, vous pouvez facilement partager votre itinéraire préparé sur Google Maps avec les autres personnes qui vous accompagnent.

Pour cela, cliquez sur l'icône de partage (Partager) située en bas à droite de votre écran sur Google Maps. Vous pourrez ensuite envoyer le lien via l'application de messagerie de votre choix, par e-mail ou par Bluetooth aux personnes concernées.

De plus, si vous vous égarez et que vous êtes tous sur la route, vous avez la possibilité de partager votre position en direct pour vous retrouver facilement. Pour ce faire, accédez à l'icône de votre profil en haut à gauche de l'écran et sélectionnez « Partager votre position ».