Au départ simple espace de stockage, Google Photos s'est enrichi de fonctionnalités diverses comme des outils de retouche et plus récemment l'intelligence artificielle, qui permet la création automatique de vidéos, albums et collages à partir de photos dans la section "Souvenirs".

Cependant, les 15 Go offerts par Google pour l'ensemble de ses services (Gmail, Photos, Drive..) se retrouvent rapidement occupés notamment dans Google Photos, surtout à cause de doublons dont on ne soupçonne parfois même pas l'existence. Une nouvelle fonctionnalité déployée en janvier 2024 permet de vous en débarrasser rapidement : l'empilement des photos.

Cette fonction regroupe les photos similaires, souvent prises au cours d'une même période, facilitant ainsi l'identification des doublons. Pour l'utiliser :