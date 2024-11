Google Maps intègre désormais une fonctionnalité phare de Waze : les utilisateurs sur Android et iOS, ainsi que sur Android Auto et Apple CarPlay, peuvent signaler des incidents tels qu’accidents, travaux, obstacles, fermetures de voies ou embouteillages.

Pour ce faire, il suffit de lancer la navigation puis de cliquer sur l'icône orange en forme de triangle avec un + dedans ("Ajouter un signalement").

Puis il vous faudra choisir le type d’incident parmi les six options proposées : accident, bouchon, zone de travaux, voie fermée, véhicule arrêté et objet sur la route.

De plus, grâce à l’interopérabilité entre Google Maps et Waze, les signalements effectués sur l’une des applications sont visibles en temps réel par les utilisateurs des deux plateformes, et il est même possible de voir de quelle application provient un rapport.