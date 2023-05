Comme expliqué ci-dessus, WhatsApp ne se limite pas à une utilisation sur votre téléphone portable. En effet, il existe également une application web et même une app de bureau qui s'occupent de synchroniser le contenu de votre téléphone vers votre appareil.

Pour utiliser la version web de WhatsApp, vous devrez vous rendre sur le site de l'application à l'adresse suivante : https://web.whatsapp.com/

Si vous souhaitez l'utiliser comme un logiciel, vous devrez télécharger l'application de bureau à cette adresse : https://www.whatsapp.com/download/.

Dans les deux cas, vous devrez ensuite ouvrir WhatsApp sur votre téléphone > Menu 3 points (en haut à droite) > Paramètres > cliquer sur l'icône QR code (en haut à droite) > scanner le QR code sur le navigateur ou l'application de bureau > suivre les instructions.

L'application web ou de bureau fera apparaître les discussions et les notifications sur votre ordinateur de la même manière que sur votre mobile. Vous pourrez donc répondre plus facilement et efficacement (notamment pour coller des liens) et même converser avec la vidéo.

A noter que depuis avril 2023, il est désormais possible de pouvoir utiliser le même compte WhatsApp sur plusieurs smartphones en même temps, l'association d'un compte WhatsApp se faisant avec quatre appareils différents.