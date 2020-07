RTX 3080 Ti ROG Strix : une image prétend montrer un design à trois ventilateurs

La série RTX 3000 de cartes graphiques sous architecture Ampere de Nvidia continue d'attirer l'attention, en attendant d'être officiellement annoncée plus tard dans l'année.

Des informations autour de GPU RTX 3080 et RTX 3090 (équivalant en principe à la RTX 3080 Ti) ont déjà commencé à circuler, ébauchant leur fiche technique, et des images censées montrer la RTX 3080, avec un ventilateur et du refroidissement de chaque côté de la carte mère, ont alimenté les spéculations.

Le site Videocardz diffuse une image censée montrer une carte RTX 3080 Ti de la série ROG Strix chez Asus. Ressemblant à la RTX 2080 Ti ROG Strix avec quelques fioritures différentes, elle montre un assemblage de trois ventilateurs et pose plus de questions qu'elle n'en apporte.

La mention RTX 3080 Ti suggère ainsi que la dénomination RTX 3090 n'existerait pas ou concernerait une autre configuration et le design est bien différent des images déjà diffusées.

Videocardz a mis à jour son article en précisant qu'il s'agissait peut-être plutôt d'un concept montrant la prochaine génération des cartes ROG Strix diffusé lors d'une présentation interne.

Si l'on ajoute la rumeur un peu fumeuse selon laquelle la série RTX 3000 serait gravée en 8 nm (dérivée du 10 nm) chez Samsung plutôt qu'en 7 nm, il va être temps que Nvidia démêle le vrai du faux.