Nvidia GeForce RTX 3080 / RTX 3090 et Titan RTX : les caractéristiques supposées

L'apparition de photos supposées de la carte graphique RTX 3080, plusieurs mois avant son annonce officielle, a relancé les spéculations concernant les premiers GPU grand public dotés de la nouvelle architecture Ampere gravée en 7 nm, même si Nvidia débutera par des produits destinés au marché professionnel (accélérateurs graphiques pour serveurs, notamment).

La finalisation des cartes graphiques n'étant sans doute pas achevée, il peut être périlleux de se lancer dès à présent dans la définition des caractéristiques mais c'est ce que tentent plusieurs leakers sur la base des quelques informations recueillies ces dernières semaines.

La RTX 3080 reposerait donc sur un GPU GA102-200 Ampere avec 4352 coeurs CUDA et passerait à 10 Go de mémoire dédiée GDDR6 ou GDDR6X (si elle existe) en 19 Gbps, au lieu de 8 Go de GDDR6 14 Gbps au maximum pour l'actuelle série RTX 2000 (non Ti).

Elle devrait profiter d'un bus 320-bit qui permettra d'améliorer la bande passante à 760 Go/s, contre un peu plus de 600 Go/s pour la RTX 2080 Ti. Videocardz s'étonne tout de même de voir cette carte graphique dotée du "gros GPU" GA102 et non d'une version allégée, comme c'est le cas entre la RTX 2080 (TU104) et la RTX 2080 Ti (TU102).

La carte graphique RTX 3090 reposerait pour sa part sur le GPU GA102-300 avec 5248 coeurs CUDA avec 12 Go de mémoire GDDR6 / GDDR6X en 21 Gbps et avec bus 384-bit, donnant une bande passante de 1008 Go/s.

Son positionnement serait celui d'une RTX 3080 Ti et il reste à confirmer si la dénomination RTX 3090 sera maintenue pour la version finale.

Il est aussi question de la Titan RTX sous architecture Ampere, plutôt destinée aux stations de travail et aux caractéristiques relevées avec un GPU GA102-400 avec 5376 coeurs CUDA et 24 Go de mémoire GDDR6 / GDDR6X.

Curieusement, les rumeurs évoquent une mémoire en 17 Gbps avec bus 384-bit, limitant la bande passante à 816 Go/s. On le comprend, ce premier jet méritera d'être confirmé par de nouvelles fuites ou l'officialisation attendue dans quelques mois.