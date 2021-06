ASUS lance deux portables ROG Strix Advantage Edition 100% AMD

ASUS a profité du Computex pour lever le voile sur deux nouvelles déclinaisons de ses PC portables ROG Strix G15 et G17 estampillés "Advantage Edition".

Les deux portables intègrent ainsi un composant graphique de haut vol avec une AMD Radeon RX 6800 M associé au surpuissant processeur AMD Ryzen 9 5900 HX gravé en 7 nm.

Les deux portables sont assez proches et se distinguent principalement par la taille de leur écran en 15,6 et 17,3 pouces. Les utilisateurs pourront choisir des écrans en Full HD à 300 Hz ou en WQHD à 165 Hz selon l'usage qu'ils en attendent.

Les portables sont dotés d'un châssis en aluminium avec clavier RGB, jusqu'à 32 Go de RAM et 1 To en SSD NVMe avec un emplacement M.2 supplémentaire. Le système ROG Intelligent Cooling est de la partie : permettant un meilleur refroidissement grâce à une révision des heatpipes avec chambre à vapeur, de l'utilisation de métal liquide sur le CPU et GPU et de ventilateurs à 84 pales, il sera possible de profiter d'un mode passif lorsque l'usage est réduit. Autre point intéressant, la présence d'une Coolzone : le clavier profite d'une zone froide pour plus de confort.

L'ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition sera proposé à partir de 1999€ et à partir de 2299€ pour le ROG Strix G17. La date de commercialisation pour la France n'a pas encore été officialisée.