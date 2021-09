ASUS va mettre à jour ses anciennes cartes mères pour Windows 11

Windows 11 fait beaucoup parler de lui au niveau des prérequis imposés aux utilisateurs et ASUS vient d'annoncer mettre à jour certaines cartes mères pour les rendre compatibles.

Windows 11 devrait laisser sur la touche bon nombre de matériel : Microsoft a fait le choix d'imposer des prérequis au niveau des processeurs et cartes mères, et impose ainsi aux fabricants de procéder à des mises à jour.

C'est le cas d'ASUS qui annonce travailler sur une mise à jour du BIOS de ses anciennes cartes mères afin de permettre à des processeurs non compatibles à ce jour de pouvoir faire tourner Windows 11 malgré tout. Pour l'instant il est question des cartes mères de la série Z270. Ces cartes disposent déjà d'une puce TPM 2.0 et pourraient ainsi profiter de Windows 11 avec des processeurs Intel Core de 6e et 7e génération.

Pour l'instant, Microsoft a accepté d'étendre la compatibilité de son OS avec une dizaine de processeurs Intel de 7e génération ainsi que des SoC Ryzen série 1000.