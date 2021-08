ASUS : un partenariat avec Noctua autour d'une carte graphique RTX3070

Selon des éléments partagés par l'EEC (Eurasian Economic Commission), ASUS et Noctua travailleraient de concert sur une carte graphique à base de puce Nvidia RTX3070 équipée d'un système de refroidissement développé par la marque autrichienne.

Un modèle de carte graphique aurait été présenté à l'organisme pour certification sous le nom RTX3070-8G-NOCTUA. L'information vient confirmer des rumeurs lancées depuis quelques semaines déjà.

On espère que Noctua fera l'impasse sur ses couleurs traditionnelles qui, rappelons-le, sont le rose saumon et le marron... Même si la marque a développé une gamme Pro plus sobre toute en noir...

Espérons également que l'accent sera autant mis sur la capacité de refroidissement que le silence de la carte : si les ventilateurs de Noctua sont silencieux, ils dépendent pour beaucoup des radiateurs sur lesquels ils sont montés.