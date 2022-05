Asus : de nombreuses promotions en mai sur les PC portables sur le site officiel

Pour rappel, Asus a été créée en 1989 à Taiwan par quatre ingénieurs de chez Acer. Aujourd’hui, il est le cinquième constructeur de PC portables au monde par unités vendues.

Pendant tout le mois de mai, Asus propose des réductions sur son site sur quelques produits incontournables. Vous pouvez consulter l’intégralité des offres sur sa page dédiée pour la sélection de mai ou la page dédiée pour la sélection Vivobook.

Parmi ces bons plans, vous pouvez notamment retrouver le PC portable Zenbook Pro 15. Ce dernier est équipé d’une dalle OLED de 15,6" en FHD (1920 x 1080 pixels) avec un temps de réponse de 0,2 ms. Il intègre aussi le processeur AMD Ryzen 9 5900HX avec 16 Go de RAM et 1 To d’espace de stockage en SSD. Windows 11 est préinstallé.

Il est doté de deux ports USB 3, d’un port HDMI, d’une prise audio et d’un lecteur de carte. L’ordinateur portable est compatible WiFi 5 et Bluetooth 5. Pour finir, il profite d’une caméra HD.

Sur le site d’Asus, le PC portable Zenbook Pro 15 est au prix de 1500 € au lieu de 1600 €.



Voici quelques-unes des promotions disponibles chez Asus :

