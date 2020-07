Asus dévoile son smartphone gaming ROG Phone 3

Asus vient de faire les présentations officielles avec son smartphone gaming de troisième génération ROG Phone 3. Comme prévu, il intègre le SoC Snapdragon 865+ avec connectivité 5G. Le premier à le faire ? C'est en compétition dans un autre registre avec le Galaxy Z Flip 5G de Samsung.

La puce la plus puissante de Qualcomm est associée à jusqu'à 16 Go de RAM LPDDR5 et 512 Go de stockage UFS 3.1. Le ROG Phone 3 affiche sur un écran AMOLED FHD+ (2340 x 1080 pixels) de 6,59 pouces avec taux de rafraîchissement de 144 Hz et temps de réponse de 1 ms. Il prend en charge la technologie HDR10+.

Avec des dimensions de 171 x 78 x 9,85 mm et un poids de 240 g, le smartphone embarque une batterie de 6000 mAh qui dispose de plusieurs modes de chargement programmables et personnalisables. Sinon, la charge rapide est de 30 W. Le port USB-C a pour originalité d'être placé sur le côté de l'appareil.

La connectivité 5G est complétée par un module Wi-Fi 6. Asus vante une technologie permettant à l'utilisateur de se connecter simultanément en Wi-Fi et aux données mobiles. La connexion est en fait redirigée vers le meilleur signal disponible.

Les gâchettes AirTrigger de troisième génération comprennent un capteur de mouvement en plus des capteurs tactiles ultrasoniques, et le logiciel X-Mode permet dorénavant de configurer davantage de paramètres système.

Le ROG Phone 3 dispose de deux haut-parleurs stéréo placés sur la partie supérieure et inférieure de l'appareil. C'est un capteur photo de 24 mégapixels à l'avant et un triple capteur photo à l'arrière avec module principal de 64 mégapixels, ultra grand angle 13 mégapixels de 125° et macro de 5 mégapixels.

Bien évidemment, Asus a prévu tout un ensemble d'accessoires avec la ROG Kunai 3 Gamepad pour fixer deux manettes de jeu, une coque ROG Lighting Armor Case pour un changement de look lumineux, le ROG Clip pour fixer le smartphone sur une manette de console, le TwinView Dock 3 pour un deuxième écran de 144 Hz.



Si le prix des accessoires n'est pas communiqué, le ROG Phone 3 d'Asus sera pour sa part disponible demain en précommande à 999 € en configuration 12 Go de RAM / 512 Go de stockage, et à 1 099 € pour 16 Go de RAM / 512 Go de stockage.

Hormis sa plateforme en ligne Asus eShop, les distributeurs partenaires sont Fnac, Darty, Boulanger et LDLC.