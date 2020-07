Asus ROG Phone 3 : le smartphone gaming sous Snapdragon 865+ lancé le 22 juillet

La marque Asus possède une longue histoire dans les PDAPhones puis les smartphones et choisi d'utiliser sa marque Republic of Gamers (ROG) pour se lancer dans les smartphones gaming avec la série ROG Phone.

Celle-ci profite des dernières avancées en matière de technologies mobiles et l'Asus ROG Phone 3 ne devrait pas faire exception à la règle en étant l'un des premiers à intégrer un SoC Snapdragon 865+, légère évolution offrant une cadence supérieure de 3,1 GHz.

On savait que le smartphone serait présenté durant l'été et l'on en connaît désormais la date : ce sera le 22 juillet selon la page dédiée sur le site d'Asus affichant comme il se doit un compte à rebours jusqu'au jour J.

La présence de la mention Qualcomm Snapdragon incite à penser que l'événement aura une importance particulière pour la firme de San Diego et l'officialisation du SoC Snapdragon 865+ devrait logiquement avoir lieu dans les parages de cette date.

La fiche technique s'annonce une nouvelle fois prometteuse avec 8 à 16 Go de RAM et 128 à 512 Go de stockage. On devrait trouver un bel écran 6,59 pouces FHD+ AMOLED avec un rafraîchissement d'écran de 120 Hz au moins, sans encoche ni trou dans l'écran et avec lecteur d'empreintes sous l'écran.

L'Asus ROG Phone 3 disposera d'une batterie de 5800 mAh avec charge rapide 30W et d'un triple capteur photo avec module principal de 64 megapixels. Le tout fonctionnera avec Android 10 et une surcouche dédiée ROG UI.