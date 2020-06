Asus ROG Phone 3 : le smartphone gaming se dévoile un peu plus via la TENAA

On sait depuis le début de l'année qu'Asus va donner une suite à son smartphone gaming Asus ROG Phone II cette année, profitant du passage au SoC Snapdragon 865.

Qualcomm, concepteur du processeur mobile, l'a listé explicitement parmi les smartphones qui accueilleront son SoC haut de gamme et des références ont été trouvées à plusieurs reprises dans les benchmarks.

Asus ROG Phone II

L'Asus ROG Phone 3 vient d'apparaître sur le site du certificateur chinois TENAA, confirmant une présentation officielle sous peu (logiquement en juillet, avec l'Asus ZenFone 7) et donnant quelques informations supplémentaires sur sa fiche technique.

On découvre ainsi qu'il disposera d'un affichage 6,59 pouces (sans dire encore s'il profitera d'un rafraîchissement d'écran élevé, ce qui reste probable) et qu'il disposera d'une batterie de 5800 mAh, avec une charge rapide 30W.

L'intégration du SoC Snapdragon 865 lui assurera une compatibilité 5G et WiFi 6, et il pourra fonctionner en Dual SIM. On attend jusqu'à 12 Go de RAM (en principe en LPDDR5) et Android 10 à bord.