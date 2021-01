Asus ROG Phone 4 : première image du smartphone gaming ?

Alors que les caractéristiques du prochain smartphone gaming ROG Phone d'Asus se précisent de jour en jour, c'est une image de son dos qui est diffusée officieusement sur les réseaux sociaux chinois.

Le dos du futur Asus ROG Phone 4 (ou 5, si l'on en croit la référence) est assez proche de celui du modèle actuel avec un bloc photo aligné horizontalement mais les motifs semblent être différents, de même que le placement du logo Republic of Gamers.

Le bloc photo devrait proposer un module principal de 64 megapixels. On peut également voir un bouton dédié sur l'une des tranches. Le smartphone a déjà fait l'objet d'un teaser officiel montrant un grand affichage au ratio 19,5:9 et aux bordures très fines.

Il embarquera sans doute un SoC Snapdragon 888 et Android 11 avec la surcouche spéciale gaming d'Asus. Via les services de certification, on sait déjà qu'il proposera aussi une charge rapide 65W mais la capacité de la batterie reste encore inconnue. Elle est de 6000 mAh sur l'Asus ROG Phone 3.