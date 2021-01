Asus ROG Phone 4 : le prochain smartphone gaming a déjà son teaser

Le segment des smartphones gaming est en ébullition et tous les grands acteurs s'apprêtent à dévoiler leurs nouveaux modèles en profitant de l'arrivée du SoC Snapdragon 888. L'Asus ROG Phone 4 sera de la partie.

On devrait assister à une floraison d'annonces sur les nouveaux smartphones gaming sur le mois de février. Les teasers se multiplient et préparent le lancement des nouvelles générations avec à bord le SoC Snapdragon 888 de Qualcomm, dévoilé en décembre dernier.

Le groupe taiwanais Asus commence ainsi à évoquer l'arrivée d'un modèle Asus ROG Phone 4, à moins que la firme ne choisisse de passer directement à la dénomination ROG Phone 5, sa référence étant Asus _I005DA quand celle du ROG Phone 3 était Asus_I003D.

Le teaser n'évoque que l'arrivée d'un nouveau smartphone ROG et l'on en restera donc là pour cette spéculation. Il montre le design d'un smartphone sans bordures sur trois tranches hormis la partie inférieure qui conserve une bande noire.

Le ratio 19,5:9 devrait rester le même et on ne voit pas trace d'encoche ou de poinçon. L'Asus ROG Phone 3 proposant un rafraîchissement d'écran 144 Hz, on suppose que le nouveau modèle fera au moins aussi bien.

La présence du SoC Snapdragon 888 a été confirmée en benchmark, de même que la présence d'Android 11. La configuration testée embarquait 8 Go de RAM mais il y aura sans doute des variantes encore plus richement dotées.

L'annonce interviendrait particulièrement tôt cette année, alors que le ROG Phone 3 avait été présenté au mois de juillet l'an dernier.