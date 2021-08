Asus ROG Phone 5s : le smartphone gaming passe au Snapdragon 888+

Asus met à jour la configuration de sa gamme de smartphones gaming en annonçant les Asus ROG Phone 5s et 5s Pro qui passent au SoC Snapdragon 888+.

Le groupe Asus maintient sa gamme de smartphones gaming au fil des années et a annoncé au printemps la série ASUS ROG Phone 5 embarquant une très solide fiche technique à base de Snapdragon 888 avec refroidissement spécifique.

Déjà, la marque annonce une évolution légère avec les Asus ROG Phone 5s et ROG Phone 5s Pro. La principale différence concerne l'intégration du SoC Snapdragon 888+ apportant un surcroît de performances grâce au coeur Prime Core passé à 2,995 GHz et des capacités supplémentaires en intelligence artificielle.

La réponse tactile a également été améliorée à 360 Hz, au lieu de 300 Hz pour le ROG Phone 5, pour encore plus de réactivité. Pour le reste, il s'agit des mêmes smartphones avec un affichage AMOLED 6,78 pouces FHD+ 144 Hz et un triple capteur photo avec module principal de 64 megapixels.

Les ROG Phone 5s et 5s Pro sont compatibles 5G et tournent sous Android 11 avec surcouche ROG UI et ses modes spéciaux pour le jeu. Les deux modèles remplaceront progressivement la série ROG Phone 5 à mesure que les stocks sont écoulés.

Les tarifs devraient rester sensiblement les mêmes lors de leur commercialisation dans les mois à venir.