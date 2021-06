Qualcomm Snapdragon 888 Plus : le SoC premium s'améliore encore

Qualcomm annonce l'évolution légère de son SoC Snapdragon 888 avec une version Plus qui équipera les smartphones premium du second semestre.

Habituellement, Qualcomm annonce une nouvelle plate-forme mobile premium au mois de décembre puis une évolution douce au début de l'été. Cela ne coupe pas pour le Snapdragon 888 qui va être proposé en version Snapdragon 888 Plus durant le second semestre.

Histoire de faire oublier que le Snapdragon 865+ de l'an dernier n'a pas beaucoup trouvé preneur, Qualcomm annonce directemnent que 130 appareils mobiles sont déjà en développement autour du nouveau SoC avec des modèles attendus chez Asus, Honor, Motorola, Vivo ou encore Xiaomi.

Comme attendu, le coeur Prime Core Kryo 680 (sur la base d'un coeur ARM Cortex-X1) se voit boosté à 3 GHz (2,995 GHz exactement, au lieu de 2,84 GHz dans le SoC Snapdragon 888) apportant des performances supplémentaires.

Intelligence artificielle boostée, même GPU

Cette caractéristique était déjà apparue dans les quelques benchmarks en fuite et l'on devrait vite observer la différence par rapport à la puce standard. Pour son SoC Snapdragon 888+, Qualcomm a encore amélioré son environnement Qualcomm AI Engine de 6ème génération, promettant 20% de capacité de traitement d'intelligence artificielle supplémentaire.

Cela va permettre à la plate-forme mobile premium d'atteindre les 32 Tops, au lieu de 26 Tops pour Snapdragon 888.

Le reste de la fiche technique du Snapdragon 888+ ne change pas, notamment pour la partie GPU qui reste sur la même base, sans changement de cadence. Pour mieux préparer une transition avec la génération suivante dotée d'un Adreno 7 ?

La partie 5G dépend toujours du modem Snapdragon X60 apportant les plus hautes performances du marché et une compatibilité sub-6 GHz et mmWave. Les premiers smartphones équipés du SoC Snapdragon 888 Plus seront lancés dès le troisième trimestre 2021.