Asus ROG Phone 6 et 6 Pro : les smartphones gaming surpuissants

Après le teasing, Asus officialise sa série ROG Phone 6 qui propose une solide plate-forme pour le gaming mobile grâce à une fiche technique très solides et des caractéristiques d'exception.

Deux smartphones sont annoncés : Asus ROG Phone 6 et Asus ROG Phone 6 Pro partageant certains éléments comme l'écran AMOLED 6,78 pouces FHD+ avec rafraîchissement 165 Hz, échantillonnage tactile 720 Hz et luminosité pouvant atteindre 1200 nits, sans compter le processeur dédié PixelWorks i6.

Ils sont aussi tous les deux équipés d'un SoC Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm avec jusqu'à 16 Go de RAM LPDDR5 pour le ROG Phone 6 et jusqu'à 18 Go pour la version Pro, et jusqu'à 512 Go de stockage UFS 3.1.

Le SoC dispose d'un puissant système de refroidissement qui pourra être complété par l'accessoire AeroActive Cooler 6 avec système de ventilateur à fixer au dos du smartphone.

Les deux smartphones embarquent une batterie de 6000 mAh (sous forme de double batterie) avec charge rapide 65W et ont le même bloc photo avec capteur principal 50 megapixels Sony IM766 + ultra grand angle 13 megapixels + capteur macro 5 megapixels, ainsi qu'un module 12 megapixels à l'avant pour les selfies.

Tout pour le gaming

On trouvera deux ports USB-C, l'un classique au niveau de la tranche inférieure et l'autre sur l'un des bords pour ne pas gêner le jeu en charge en mode paysage. La famille Asus ROG Phone 6 est compatible 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.2 et NFC.

A l'arrière, sur le ROG Phone 6 Pro, on trouvera un petit affichage OLED personnalisable, tandis que la version standard dispose d'une bande RGB avec le logo ROG.

Sur la tranche, des capteurs ultrasoniques AirTrigger permettent de nombreuses manipulations (défilement, appui court / long...) et même le contrôle du gyroscope.

Sous Android 12, les smartphones utilisent les surcouches Zen UI et ROG UI avec une programme de mise à jour promettant deux mises à jour d'Android et deux ans de correctifs de sécurité.

Les prix de la gamme Asus ROG Phone 6 varient en fonction de la configuration mémoire :

Asus ROG Phone 6 en 12 / 256 Go : 1029 €

Asus ROG Phone 6 en 16 / 512 Go : 1149 €

Asus ROG Phone 6 Pro en 18 / 512 Go : 1329 €

La disponibilité sera effective durant le mois de juillet pour les variantes du ROG Phone 6 et en août pour le modèle Pro. Ils peuvent être déjà précommandés sur le site d'Asus avec en cadeau le fameux AeroActive Cooler 6.