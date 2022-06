Asus ROG Phone 6 : on sait déjà à quoi le smartphone gaming ressemblera

La marque taiwanaise Asus s'apprête à mettre à jour son smartphone gaming ROG Phone et le futur modèle prépare comme toujours une très grosse configuration. Avant sa présentation programmée le 5 juillet, l'Asus ROG Phone 6 dévoile une partie de ses caractéristiques et son design via des rendus diffusés par Evan Blass avec le site 91Mobiles.

Le dos sera toujours travaillé de marquages et de logo ROG avec une portion centrale masquant le SoC Snapdragon 8+ Gen 1 et son imposant système de refroidissement que l'on pourra compléter d'un ventilateur externe AeroActive Cooler 6 à clipser à l'arrière, avec dans sa plus grosse configuration 18 Go de RAM.

Charge rapide, IPX4 et rafraîchissement 165 Hz

La batterie de 5580 mAh profitera d'une charge rapide 65W et le bloc photo, plutôt imposant, comprend trois modules avec un capteur principal 64 megapixels et un zoom optique x5.

A noter que la coque profitera d'une certification IPX4 le protégeant des aspersions, ce qui est plutôt rare sur ce type de smartphone.

A l'avant, l'Asus ROG Phone 6 proposera un grand affichage 6,78 pouces AMOLED avec un fort taux de rafraîchissement de 165 Hz. Toujours pas de poinçon ou d'encoche sur ce modèle, le capteur photo avant étant logé dans la bande noire supérieure.