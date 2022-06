Asus ROG Phone 6 : le smartphone gaming aura une énorme quantité de RAM

A

A côté de ses smartphones standard ZenFone, la marque Asus a développé une gamme de smartphones gaming utilisant sa marque ROG. Le nouveau modèle sera présenté début juillet et ses caractéristiques commencent à émerger, préparant une nouvelle fois une puissante plate-forme.

Le fabricant a déjà confirmé que son Asus ROG Phone 6 sera doté du SoC Snapdragon 8+ Gen 1 et le leaker Digital Chat Station ajoute qu'il proposera une très grosse quantité de RAM : 18 Go, soit le maximum supporté par la puce. Il devrait également embarquer une belle capacité de stockage allant jusqu'à 1 To.

Asus ROG Phone 5S

On peut s'attendre à un puissant système de refroidissement pour assurer de longues sessions de jeu et le support de Snapdragon Elite Gaming pour optimiser les performances de l'appareil.

Tout pour le jeu

Le smartphone est attendu avec un grand affichage 6,78 pouces FHD+ OLED doté d'un rafraîchissement de 165 Hz. Côté batterie, on évoque une capacité de 6000 mAh (en dual cell) et d'une charge rapide de 65W.

Revers de la médaille, le smartphone sera assez lourd (229 g) et épais (10,39 mm). A l'arrière, le smartphone sera d'un bloc photo avec trois capteurs dont le module principal sera de 64 megapixels.

Grâce à un partenariat avec Tencent, l'Asus ROG Phone 6 pourra faire tourner de façon optimisée les jeux du groupe chinois. La présentation du nouveau fleuron est attendue pour le 5 juillet.