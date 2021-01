ASUS ROG lance des portables sous Ryzen et RTX 3xxx

La marque ROG a ainsi levé le voile sur les refresh de ses PC portables dédiés aux joueurs qu'il s'agisse des gammes Strix ou Zephyrus. Des PC qui accueillent des évolutions au niveau des processeurs et des cartes graphiques, mais aussi quelques nouveautés touchant d'autres éléments.

Le Strix Scar 17 voit ainsi une amélioration de son écran, dont le taux de rafraichissement passe désormais à 360 Hz pour la version Full HD. Il s'agit là d'une première sur le marché qui cible les joueurs les plus exigeants. ASUS a décidé de donner le choix aux joueurs en multipliant les dalles sur ses appareils avec un compromis inédit et une version dotée d'un écran WQHD (2560x1440 pixels) à 165 Hz.

Le tout est désormais couplé à la technologie adaptative-Sync qui permet de synchroniser l'écran avec la carte graphique pour limiter les phénomènes de déchirement.

La gamme Asus ROG Scar profite également d'un nouveau clavier doté de touches mécaniques optiques pour un temps de réponse réduit et une plus grande durabilité. Compte tenu des optimisations diverses réalisées au niveau des modules de batterie, ASUS revendique désormais 12h d'autonomie sur le Scar 17 comme sur le Scar 15.

En interne, c'est AMD qui s'invite avec le CPU Ryzen 9 5900HX et une RTX 3080 de Nvidia. Une configuration sans aucune concession disponible à partir de fin février aux prix de 1799 et 1899€ pour les Scar 15 et Scar 17.

Asus a également attiré l'attention avec un refresh de son monstre : le Zephyrus Duo 15 SE Special Edition) équipé de deux écrans.

On connait déjà le Zephyrus Duo 15 lancé l'année dernière, ici la base est récupérée avec un ScreenPad+ qui profite désormais du support du stylet et qui voit son usage dopé par de nouveaux menus et des fenêtres personnalisables.

L'écran principal passe quant à lui à la 4K en 120 Hz, la dalle Full HD étant quant à elle à 300 Hz pour 3 ms de latence.

Le refroidissement AAS Plus continue d'exploiter du métal liquide, mais passe de 2 un seul caloduc dont la largeur a toutefois été augmentée, permettant d'améliorer significativement le refroidissement. Le système associé à de nouveaux ventilateurs aux pales spécifiques permet de brasser 30% d'air en plus en se montrant plus silencieux. Encore mieux, un mode silence total permettra de profiter du portable sans aucun bruit de ventilation.

Cette génération voit apparaitre les nouvelles cartes graphiques du marché, notamment les GPU Nvidia RTX 3060 et RTX 3080 et un processeur Ryzen 7 5800H ou Ryzen 9 5900HX selon les versions. On retrouve toujours 32 Go de RAM DDR4-3200 et de 512 à 1 To de SSD en RAID 0.

Le ROG Zerphyrus Duo SE est attendu pour février, son prix n'a pas encore été officialisé.