Asus : un mystérieux smartphone gaming avec un logo Snapdragon

Fin 2020, il se murmurait que le groupe Qualcomm, spécialiste des puces de communication et des SoC mobiles, avait noué un partenariat avec Asus autour de la conception d'un smartphone gaming mettant en avant les qualités de ses plates-formes Snapdragon.

En plus des SoC, la firme de San Diego propose un ensemble de fonctionnalités optimisant l'expérience ludique avec le Snapdragon Elite Gaming qui s'étoffe d'année en année, en optimisations matérielles et support de nouvelles fonctions telles que le VRS (Variable Rate Shading).

Justement, les documents de la TENAA chinoise ont fait émerger les images d'un smartphone Asus portant à l'arrière un inhabituel logo Snapdragon. Le modèle porte la référence Asus_1007D et le nom de code Vodka déjà repéré dans le code source de l'Asus ROG Phone 5 par XDA Developers.

S'il peut toujours s'agir d'une nouvelle variante dans la série ZenFone 8, il reste possible que ce modèle soit le fruit du partenariat spécifique entre Asus et Qualcomm, à moins que le logo Snapdragon ne soit là que pour le modèle passant les certifications.

Ce dernier dispose d'un affichage OLED 6,78 pouces et d'un SoC Snapdragon 888, avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, ce qui pourrait bien correspondre à une configuration gaming, avec une batterie de 3840 mAh et un triple capteur photo à l'arrière, dont le module principal est de 64 megapixels.

On notera le lecteur d'empreintes logé à l'arrière et le smartphone tourne sous Android 11.