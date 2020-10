Rumeur : Qualcomm pourrait lancer sa propre marque de smartphone Gaming avec Asus

Les fonctionnalités gaming sont de plus en plus répandues dans les smartphones, soit de façon explicite avec des smartphones aux caractéristiques survoltées (système de refroidissement, écran 120 ou 144 Hz, haut taux d'échantillonnage, antennes WiFi / 4G / 5G optimisées...) soit de façon plus discrète en intégrant dans les smartphones standard des fonctions spécialisées.

Elles sont généralement signalées par la lettre G (comme Gaming) dans les noms des processeurs mobiles, sans compter des environnements logiciels optimisant le fonctionnement du smartphone et des connectivités pour une expérience améliorée.

Le groupe Qualcomm est engagé sur ces deux fronts, matériel et logiciel, et fournit des solutions à un grand nombre de fabricants. Il pourrait, selon le site Digitimes, passer à la vitesse supérieure en développant une marque de smartphones gaming en partenariat avec Asus.

Un première concrétisation de cette initiative pourrait émerger dès la fin de l'année et l'on pense naturellement à une possible annonce durant l'événement Snapdragon Tech Summit prévu début décembre.

Toutefois, les détails précis ne sont pas connus et il reste à voir ce que recouvrirait réellement un tel projet. Qualcomm n'a aucun intérêt à lancer sa propre marque de smartphones, même avec l'appui d'Asus, au risque d'entrer en concurrence directe avec ses propres clients.

Le groupe peut toujours être intéressé par la mise en avant de ses marques Snapdragon et Snapdragon Elite Gaming dans le contexte du jeu sur mobile (et au-delà) pour contrer l'influence d'autres acteurs comme MediaTek qui spécialise aussi certains de ses processeurs pour le jeu (les SoC Helio G) mais son métier principal reste de concevoir et de vendre des puces (après celui du licensing) et non les appareils mobiles qui les intègrent.

Il est aussi possible que Qualcomm cherche à créer un smartphone gaming de référence embarquant des fonctionnalités avancées et qui pourrait servir de modèle emblématique et inspirant, à la manière de la série Surface de Microsoft, sans que cela nuise à l'activité de ses clients.