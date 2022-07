Bon plan : le PC Asus VivoBook S1400EA à prix réduit avec des PC portables, aspirateurs, écouteurs, casques...

Mettons en avant avec le PC portable Asus VivoBook S1400EA qui profite d'une belle réduction sur Boulanger.

L'ordinateur est pourvu d'une dalle de 14" avec une définition de 1920 x 1080 pixels. Le PC portable dispose du processeur Intel Core i3 1115G4 avec 8 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage en SSD.

Il intègre aussi une caméra 720p, un micro, deux ports USB 2.0, un port HDMI, un port USB C et un port USB 3. Un lecteur de carte microSD est aussi présent sur le PC. Et enfin, il est compatible avec les technologies Bluetooth 5.0 et WiFi 5.

Le PC portable Asus VivoBook S1400EA est au prix de 500 € au lieu de 600 € avec la livraison gratuite sur Boulanger.



