Top 5 avec le clavier SteelSeries Apex 5, la montre Garmin Venu, les Bose QC Earbuds, l'écran PC Lenovo D32q...

Commençons par le clavier SteelSeries Apex 5 qui profite d'une belle réduction sur le site Amazon.

Il intègre des switchs mécaniques hybrides RVB qui offrent une course linéaire pour une course de 2 mm. Il profite de la technologie anti-ghosting de 104 touches. Nous notons aussi la présence d'un écran OLED qui affiche les informations de jeu, les messages discords ou vos GIF préférés.

Le clavier SteelSeries A5 est doté d'un corps en aluminium avec un rétroéclairage réglable parmi 16,8 millions de couleurs. Vous profiterez aussi d'un repose-poignet pour un meilleur confort.

Le clavier SteelSeries Apex 5 est au prix de 100 € au lieu de 129 € sur Amazon avec la livraison gratuite.





Passons à la montre connectée Garmin Venu qui voit son prix chuter de 40% sur Amazon.

Cette dernière exploite un boitier de 1,2" qui inclut un écran couleur AMOLED qui offre une définition de 390 x 390 px. La montre est dotée de fonctions sportives, mais aussi de suivi avancé de la santé avec le contrôle du rythme cardiaque, le suivi de la qualité du sommeil, l'oxymètre, l'hydratation et même le cycle menstruel.

La partie sport de la Garmin Venu vous accompagne sur 20 modes sportifs. Vous pouvez profiter de votre musique préférée avec Spotify et répondre directement à vos SMS depuis votre montre. En ce qui concerne l'autonomie, la montre connectée offre 5 jours de fonctionnement ou 6 heures avec GPS activé.

Sur Amazon, la montre connectée Garmin Venu est au prix de 209 € au lieu de 350 € avec la livraison gratuite.



Continuons avec la TV incurvée SAMSUNG UE55TU8372 qui profite d'une belle réduction sur Cdiscount.

Elle est dotée d'une dalle de 55" avec une définition de 3840 x 2160 pixels et une courbure de 4200R. La télévision intègre le processeur Crystal 4K qui permet de faire fonctionner Tizen OS et donc profiter de vos applications comme Netflix, Disney+, etc. La TV prend en charge les formats HDR10+ et HLG10. Pour finir, elle est équipée de 3 ports HDMI, de 2 ports USB, de 1 prise Ethernet et de sorties audio.

La TV incurvée SAMSUNG UE55TU8372 est au prix de 500 € au lieu de 923 € sur Cdiscount.



Passons aux écouteurs Bose QC Earbuds qui bénéficient de 37 % de réduction sur Amazon.

Ils profitent de la technologie de réduction de bruit et profitent d'un son haute fidélité avec une architecture acoustique exclusive pour un son net et équilibré. Les écouteurs profitent aussi de commandes tactiles afin de mettre en pause, de relancer Spotify ou d'activer la réduction de bruit. Les microphones intégrés permettent de filtrer les bruits pour un confort de conversation. Les écouteurs vous suivront pendant 6 heures sans s'arrêter et leur boitier de rangement permet d'ajouter 12 heures d'autonomie.

Les écouteurs Bose QC Earbuds sont au prix de 176 € au lieu de 280 € sur Amazon avec la livraison gratuite.



Finissons ce dernier top 5 de la semaine avec l'écran PC Lenovo D32q-20 qui est à petit prix sur la Fnac.

Il intègre un écran de 31,5" avec une définition de 2560 x 1440 px. L'écran profite aussi de la technologie Freesync pour une meilleure synchronisation avec la carte graphique. C'est un écran optimisé pour de la bureautique. Il est doté également d'un port HDMI et d'un DisplayPort.

Sur le site de la Fnac, l'écran PC Lenovo D32q-20 est au prix de 170 € au lieu de 300 €



