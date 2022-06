Idée cadeau : la fête des Pères approche, voici cinq superbes bons plans !

Nous avons sélectionné pour vous cinq bons plans à ne pas rater avec le PC portable Asus Zenbook UM562IA, la montre connectée Garmin Venu 2 Plus, le smartphone Xiaomi 11T 5G, la TV the frame de chez Samsung ou encore le clavier Logitech G413.

Commençons ce premier top de la semaine avec le clavier Logitech G413 qui profite d'une belle réduction sur le site de Topachat.

Il intègre des switchs Romer-G Tactiles offrant une bonne durée de vie et des performances professionnelles. De plus, les touches sont accompagnées d'un rétroéclairage facilitant les sessions de jeux nocturnes et une douzaine d'entre elles sont totalement configurables. Et enfin, le clavier propose un relais USB afin de brancher sa souris directement dessus.

Sur Topachat, le clavier Logitech G413 est au prix de 56 € au lieu de 80 € avec le code ELPASO et la livraison gratuite.





Passons maintenant au smartphone Xiaomi 11T 5G qui est également à petit prix sur Amazon.

Ce dernier doté d'un écran de 6,67" AMOLED FHD+ et d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il est propulsé par le SoC Mediatek 1200 avec 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage. Nous profitons sur le mobile de l’OS MIUI 12.5 basé sur Android 11. Le Xiaomi 11T Pro est aussi compatible Bluetooth 5.2 et WiFi 6.

Pour la photo, le smartphone est doté d'un capteur principal de 108 MP, d'un ultra grand angle de 8 MP et d'un zoom de 5 MP. Et à l'avant, une caméra de 16 MP s'affiche sur le smartphone. Et enfin, sa batterie de 5000 mAh permet une bonne autonomie et il est équipé d'un chargeur rapide plus puissant de 67 W qui permet de recharger votre mobile rapidement.

Sur Amazon, le Xiaomi 11T 8+128 Go est au prix de 302 € au lieu de 470 € avec la livraison gratuite.





Continuons avec la montre connectée Garmin Venu 2 Plus qui a prix réduit sur le site de Rueducommerce.

La montre est dotée d'un boîtier de 1,3" avec un bracelet de 22 mm. Son écran couleur AMOLED propose une définition de 416 x 416 px. De plus, la smartwatch vous accompagne avec des fonctions sportives, mais aussi un suivi avancé de la santé avec le contrôle du rythme cardiaque, le suivi de la qualité du sommeil (avec plusieurs paramètres étudiés : mouvements, respiration, taux d'oxygène), le suivi de la respiration, le suivi du stress et de l'hydratation, l'oxymètre de pouls et même le cycle menstruel.

Vous profitez de 25 modes sportifs et des entraînements spécifiques pour crossfit, ainsi que des exercices de renforcement musculaire. La montre vous offre d'un mode vocale. En ce qui concerne l'autonomie, la montre connectée offre 11 jours de fonctionnement ou 8 heures avec GPS activé.

Sur Rueducommerce, la montre connectée Garmin Venu 2 Plus est au prix de 309 € au lieu de 380 € avec l'ODR de 70 € et la livraison gratuite.





Commençons par le PC portable Asus Zenbook UM562IA qui profite d'une belle réduction sur la Fnac.

L'ordinateur portable intègre un écran de 15,6 pouces avec une définition de 1920 x 1080 pixels en 16:9. Le PC est propulsé par le processeur AMD Ryzen 7 4700U avec 16 Go de RAM et 1 To d'espace de stockage en SSD.

Le PC portable Asus Zenbook est compatible WiFi et Bluetooth 5.0. Au niveau de la connectique, il est doté de trois ports USB 3.1, d'un port HDMI, d'un port Ethernet et d'une prise casque / micro. Et enfin, il ne vous faudra que 49 minutes pour recharger ce PC à 60 %.

Sur la Fnac, le PC portable Asus Zenbook UM562IA est au prix de 1210 € au lieu de 1800 € avec la livraison gratuite.



Finissons avec l'écran TV Samsung The Frame 55 pouces est à prix réduit sur le site de Darty.

La TV est pourvue d'une dalle QLED de 55" qui profite d'un double rétroéclairage qui améliore les contrastes pour un rendu plus réaliste. Elle est dotée du processeur Quantum Processor 4 K qui offre une expérience TV 4K rapide et puissante.

La télévision intègre aussi de la technologie Multi View permettant de regarder deux contenus simultanément. Pour finir, nous notons la présence de quatre ports HDMI et de deux ports USB.

La TV Samsung The Frame est au prix de 743 € avec le code PROMO70 et l'ODR de 186 € sur Darty avec la livraison gratuite.



N'hésitez pas à consulter nos autres bons plans comme les -30% sur le forfait fibre ou ADSL Bbox must pendant un an chez Bouygues Télécom ou encore l'enrichissement des forfaits mobiles et un forfait fibre à prix réduit chez Orange !