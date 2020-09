Les smartphones Asus Zenfone 7 et 7 Pro disponibles en précommande en France

Les Asus Zenfone 7 et Zenfone 7 Pro, avec leur écran OLED à taux de rafraîchissement de 90 Hz et leur capteur photo supplémentaire pour le module rotatif Flip Camera, sont disponibles en précommande en France chez Fnac et Darty.

C'est à la fin du mois d'août qu'Asus dévoilait sa nouvelle série Zenfone 7 composée de deux smartphones, le Zenfone 7 et le Zenfone 7 Pro.

Pour rappel, le Zenfone 7 intègre un Soc Snapdragon 865 de Qualcomm associé à jusqu'à 8 Go de RAM (LPDDR5) et 128 Go de stockage en UFS 3.1. Pour le Zenfone 7 Pro, il s'agit d'un Snapdragon 865+ avec 256 Go de stockage. Les deux possèdent une connectivité 5G et le Wi-Fi 6.

Les deux modèles intègrent également le module Flip Camera, motorisé et rotatif qui peut être positionné de trois façons différentes et permettre de profiter des mêmes capteurs photo que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Ce dernier intègre trois objectifs avec un capteur principal Sony IMX686 de 64 mégapixels, un ultra grand angle de 12 mégapixels et enfin un téléobjectif (zoom optique x3) de 8 mégapixels. A noter que les capteurs grand angle et téléobjectif possèdent une stabilisation optique des images sur le Zenfone 7 Pro (mais pas sur le Zenfone 7), et que la caméra grand angle peut enregistrer des vidéos 8K à 30 images par seconde via la stabilisation optique.

Les Zenfone 7 possèdent tous les deux un écran AMOLED NanoEdge FHD+ de 6,67 pouces avec taux de rafraîchissement de 90 Hz et un temps de réponse de 1 ms. Ils fonctionnent sous Android 10 avec interface ZenUI 7 et embarquent une batterie de 5000 mAh avec support de la charge rapide 30 watts.

Les smartphones Asus Zenfone 7 et Asus Zenfone 7 Pro sont maintenant disponibles en précommande en France chez Fnac et Darty à partir de 699 € avec des écouteurs offerts et une disponibilité au 19 septembre :