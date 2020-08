Asus dévoile les Zenfone 7 avec module Flip Camera à trois objectifs

Un écran OLED avec taux de rafraîchissement de 90 Hz et un capteur photo supplémentaire pour le module rotatif Flip Camera. Asus présente le Zenfone 7 et Zenfone 7 Pro.

Après le ROG Phone 3 pour le gaming en juillet, Asus présente sa nouvelle série Zenfone 7. Elle est composée du smartphone Zenfone 7 et d'une déclinaison Pro. Entre ces deux appareils, les différences se situent au niveau du SoC, de la quantité de stockage et d'une stabilisation optique de l'image.

Pour le Zenfone 7, c'est un Snapdragon 865 de Qualcomm associé à jusqu'à 8 Go de RAM (LPDDR5) et 128 Go de stockage en UFS 3.1. Pour le Zenfone 7 Pro, c'est un Snapdragon 865+ avec 256 Go de stockage. Le tout avec connectivité 5G et Wi-Fi 6.

Les nouveaux terminaux conservent le module Flip Camera introduit avec le Zenfone 6. Motorisé et rotatif, il peut être positionné de trois manières différentes et permet de profiter des mêmes capteurs photo que ce soit à l'arrière ou à l'avant. Il est promis deux fois plus endurant pour le nombre de rotations encaissées.

Il passe à trois objectifs avec un capteur principal Sony IMX686 de 64 mégapixels, ultra grand angle de 12 mégapixels et téléobjectif (zoom optique x3) de 8 mégapixels. Les capteurs grand angle et téléobjectif prennent en charge la stabilisation optique des images sur le Zenfone 7 Pro, mais pas sur le Zenfone 7.

La caméra grand angle peut enregistrer des vidéos 8K à 30 images par seconde via la stabilisation optique de l'image. Les Zenfone 7 affichent sur un écran AMOLED NanoEdge FHD+ de 6,67 pouces avec taux de rafraîchissement de 90 Hz et temps de réponse de 1 ms, et donc sans encoche ou poinçon grâce au module Flip Camera.

D'un poids de 230 g, les smartphones sous Android 10 et avec interface ZenUI 7 embarquent une batterie de 5000 mAh avec support de la charge rapide 30 watts (pas de charge sans fil). À noter la disparition de la prise jack et pas de certification IP68 pour l'étanchéité.

La Smart Key a été déportée sur le côté de l'appareil avec le bouton démarrage et le capteur d'empreintes digitales. Elle peut être personnalisée pour lancer des fonctionnalités comme Google Assistant. Des modes pour les appuis peuvent être associés à des actions comme l'ouverture d'applications.

Les prix et dates de disponibilité des Zenfone 7 et Zenfone 7 Pro d'Asus pour la France seront communiqués ultérieurement. L'année dernière, le Zenfone 6 avait été lancé à des prix allant de 499 € à 599 € en fonction de la configuration.