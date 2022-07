Asus Zenfone 9 : le smartphone compact mais puissant avec stabilisateur photo

Sans être la plus connue ou la plus visible sur le marché, la marque Asus est une fidèle des smartphones (et même avant, au temps des PDAPhones) avec tous les ans une nouvelle génération Zenfone mise en avant.

Après l'Asus ROG Phone 6 qui se positionne sur le segment spécifique des smartphones gaming, c'est la série plus générale Zenfone 9 qui est en approche. Le lekaer SnoopyTech en dévoile les caractéristiques et diffuse une vidéo promotionnelle riche en détails.

On devrait donc pouvoir compter sur un format relativement compact avec un affichage ramené à 5,9 pouces AMOLED fourni par Samsung (là où presque tous les appareils mobiles de cette catégorie sont à plus de 6 pouces) avec rafraîchissement 120 Hz et poinçon pour le capteur photo avant.

L'Asus Zenfone 9 ne manquera pas de puissance avec la présence du Soc Snapdragon 8+ Gen 1 associé à différentes configurations mémoire : 8 / 128 Go, 8 / 256 Go ou 16 / 256 Go.

Un module photo principal avec stabilisation sur 6 axes

On notera sur le côté la touche spéciale SmartKey (intégrant le lecteur d'empreintes) avec fonction ZenTouch permettant de faire défiler l'écran d'un léger mouvement du doigt. La batterie dual cell offrira une capacité de 4300 mAh et la coque sera certifiée IP68, la protégeant des éclaboussures et des immersions courtes.

ASUS Zenfone 9

Snapdragon 8+ Gen1

8 + 128 / 8 + 256 GB / 16 + 256 GB

- 5.9-inch 120Hz screen

- 4300 mAh dual battery

- Sony IMX766 rear main Camera - ZenTouch

- 3.5mm audio port

- IP68 level waterproof

- Red, black, blue

€800-900 pic.twitter.com/5mEn8rsKxw — SnoopyTech (@_snoopytech_) July 7, 2022

A l'arrière, le Zenfone 9 se contentera de deux modules photo mais avec un capteur principal Sony IMX766 de 50 megapixels monté sur stabilisateur (gimbal) 6 axes pour des prises de vue et vidéos nettes et sans tremblements.

La prise audio jack 3,5 mm est préservée (ce qui devient rare sur ce type de smartphone) et le prix serait de l'ordre de 800 à 900 €, avec trois coloris possibles : rouge, noir, bleu.