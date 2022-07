Asus Zenfone 9 : le smartphone compact et puissant avec stabilisateur photo

Loin des smartphones aux écrans toujours plus grands, Asus se propose de jouer sa différence sur un smartphone qui n'aura rien à envier aux autres en performances tout en offrant un style beaucoup plus compact, tout en conservant une certaine épaisseur (9,1 mm).

Pour cela, le nouvel Asus Zenfone 9 embarque un affichage AMOLED de 5,9 pouces avec résolution FHD+ et rafraîchissement de 120 Hz. La luminosité maximale atteint 800 nits (et 1100 nits en pic) et l'écran supporte le HDR10+. Un poinçon en angle loge le capteur photo 12 megapixels pour les selfies.

Ses dimensions raccourcies ne l'empêchent pas d'intégrer un SoC Snapdragon 8+ Gen 1 avec jusqu'à 16 Go de RAM et 256 Go de stockage. A l'arrière, le smartphone ne comporte que deux capteurs mais le module principal Sony IMX766 de 50 megapixels est tenu dans un berceau (gimbal) assurant sa stabilisation sur 6 axes et promettant donc des clichés nets et des vidéos fluides.

Petit mais costaud

L'autre module de 12 megapixels permet de réaliser de l'ultra grand angle. Hormis le côté pratique du stabilisateur et la valeur sûre du module Sony IMX766, Asus ne joue donc pas la surenchère sur la partie photo, pas plus qu'il ne se laisse tenter par une charge très rapide en ne proposant que 30W pour sa batterie de 4300 mAh.

On notera tout de même que le Zenfone 9 est certifié IP68 le protégeant contre les aspersions et les immersions et qu'il propose un double haut-parleur stéréo.

L'autre point atypique du smartphone se trouve sur la tranche avec un bouton d'alimentation qui se double d'une zone tactile pour faciliter les interactions (défilement, notamment) au sein de l'interface Zen UI posée sur Android 12.

L'Asus Zenfone 9 reste donc un smartphone haut de gamme mais en petite taille. Son tarif dépendra de la configuration mémoire choisie, avec une disponibilité à partir du mois d'août :