Bon plan : le smartphone Asus ZenFone Max Pro M1 à 85 € mais aussi des Apple, Samsung,...

Ce n'est pas un modèle ultra récent mais compte tenu du prix proposé et de sa fiche technique pourrait bien en intéresser plus d'un. L'Asus ZenFone Max Pro M1 offre ainsi une fiche technique équilibrée avec un affichage 5,99 pouces FHD+ au ratio 18:9, un SoC SnapDragon 636 épaulé par 4 ou 6 Go de RAM et 64 Go d'espace de stockage, avec port pour carte mémoire.

Avec coque métal, ce dernier embarque une batterie de capacité 5000 mAh lui assurant plusieurs jours d'autonomie, le tout avec recharge rapide. Au dos, on trouvera un lecteur d'empreintes et un double capteur photo en position verticale en configuration 13 + 5 megapixels, capable d'enregistrements vidéos en 4K. A l'avant, c'est un module 8 megapixels pour la prise de selfies. Il est compatible 4G avec notamment le support de la bande 800 MHz (B20), particulièrement utile pour la 4G française.

L'Asus ZenFone Max Pro M1 peut être trouvé chez lGearbest au tarif spécial de 85 € avec la livraison gratuite depuis la France en quelques jours.



A noter d'autres smartphones en promotion :



