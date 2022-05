Trois belles offres avec la laser Atomstack S10 Pro, l'imprimante CR-6 Max et la trottinette NAVEE N65

Commençons par la trottinette électrique NAVEE N65 qui profite d'une belle réduction sur Cafago.

Elle est dotée de deux roues pneumatiques de 10 x 3" et elle intègre aussi un moteur de 500 W de haute qualité qui fournit une puissance stable et puissante profitant d'une vitesse maximale de 32 km/h. La trottinette est capable de prendre des pentes avec 25 % d'inclinaison.

La NAVEE N65 est équipée d'un frein avant et arrière. De plus, elle est pourvue d'un écran affichant plusieurs informations comme la vitesse, le nombre de kilomètres parcourus, mais aussi l'état de la batterie. Cette dernière, de 12,5 Ah, prend en charge une autonomie de 65 km maximum. Et pour finir, la structure de la trottinette permet de supporter un poids de 120 kg.

Sur Cafago, la trottinette électrique NAVEE N65 est au prix de 539 € avec le code CC4495 et la livraison gratuite.



Passons maintenant à l’imprimante 3D Creality CR-6 Max qui est également à prix réduit sur Cafago.

Elle propose un volume d’impression de 400 mm x 400 mm x 400 mm avec une résolution d’impression de 0,1 mm. L'imprimante peut prendre en charge les matériaux PLA, TPU, PETG, ABS et bois et du filament de 1.75 mm. De plus, elle est équipée d'une tige à double traction, d'un double axe Z et d'un double axe Y qui assurent une bonne stabilité.

Nous notons la présence d’un écran tactile couleur de 4,3" qui facilite le contrôle des impressions et des réglages de la machine. Vous profiterez aussi d'une carte mère silencieuse. Pour finir, elle intègre la détection de fin de filament et reprend l'impression s’il y a une coupure de courant.

Chez Cafago, l’imprimante 3D CR-6 Max est actuellement affichée au prix réduit de 490 € en vente flash avec la livraison gratuite depuis l’Allemagne.



Finissons avec la découpeuse laser Atomstack S10 Pro qui est à petit prix chez Cafago.

La machine offre une surface de gravure / découpe de 410 x 400 mm. Elle est accompagnée d'un module laser de 10 W avec une précision de gravure de 0,01 mm. Ce dernier est entouré par un couvercle de protection qui filtre 97 % de la lumière ultraviolette pour protéger vos yeux.

La graveuse peut découper du carton, du tissu non tissé, de la planche de bois, de l'acrylique, de la planche en plastique mince ou encore de l'éponge, mais aussi elle grave sur du bois, du bambou, du carton, du plastique, du cuir ou de l'oxyde d'aluminium.

Toujours Cafago, la découpeuse laser Atomstack S10 Pro est au prix réduit de 391 € avec le code de réduction CCS10P avec une livraison gratuite depuis l'Allemagne.



