L'ATT d'Apple nuit aux activités de Facebook

Les vents contraires dans le domaine du ciblage publicitaire soufflent bel et bien pour Facebook avec l'App Tracking Transparency d'Apple.

Vice-président marketing produit de Facebook, Graham Mudd souligne dans un billet de blog à destination des annonceurs qu'il est devenu plus difficile de mesurer le succès de leurs campagnes publicitaires sur la plateforme.

Il pointe du doigt les récentes mises à jour iOS qui s'accompagnent d'un impact plus important que prévu sur les dépenses publicitaires des annonceurs. " Le coût de la réalisation de vos objectifs commerciaux a peut-être augmenté. "

Le responsable de Facebook fait ici allusion à l'App Tracking Transparency (ATT) d'Apple avec une mise à jour au printemps dernier d'iOS, iPadOS et tvOS. Les développeurs doivent obtenir le consentement explicite des utilisateurs d'une application pour le suivi de leurs activités sur d'autres applications ou sites.

L'ATT affecte la publicité ciblée avec l'accès à l'IDFA d'Apple (Identifier for Advisers) pour identifier l'appareil mobile. Le cas échéant et en absence de ce suivi, il est plus complexe de déterminer l'efficacité d'une campagne publicitaire.

Facebook indique travailler à une amélioration de la mesure des performances publicitaires avec une implémentation escomptée avant la période cruciale des achats de fêtes de fin d'année. Selon le dernier pointage de Flurry Analytics, 79 % des demandes d'accès à l'IDFA sont refusées par les utilisateurs d'iPhone dans le monde.