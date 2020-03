Covid-19 : remplir son attestation de déplacement sur smartphone, c'est possible

Depuis ce jour midi, il n'est en principe plus possible de sortir de chez soi, hors cas spéciaux, sans une attestation de déplacement dérogatoire justifiant d'une course urgente (se ravitailler, aller chez le médecin ou chercher des médicaments, motifs familiaux...).

Cette dernière peut être téléchargée depuis le site du ministère de l'Intérieur avant d'être imprimée et remplie, ou bien rédigée à la main sur feuille libre, mais que faire quand on n'a pas pas d'imprimante ou de papier ?

Une solution consiste à utiliser son smartphone, cet outil personnel que l'on a souvent toujours sur soi, et un peu d'astuce. La première étape consiste à récupérer le fichier .PDF de l'attestation et à l'enregistrer sur son téléphone.

Il suffira ensuite d'utiliser un éditeur PDF intégrant le remplissage de champ et la saisie manuscrite. Un logiciel comme Adobe Acrobat Reader, disponible aussi bien sur Android que iOS et gratuit, sait par exemple le faire (inutile de créer un compte, vous pouvez le faire sans, dès que vous voyez la fenêtre ou ils vous proposent de créer un compte, cliquez tout en haut à droite sur la croix).

Il suffira alors de remplir les champs avec son nom et son adresse depuis le clavier virtuel puis d'accéder à l'option "remplir et signer" le document pour faire apparaître un champ spécial ou vous pourrez apposer à la main votre plus belle signature et la positionner au bon endroit à la fin du document. C'est tout !

Il suffira ensuite de modifier la date et le motif au gré des besoins. Cette attestation dématérialisée sera aussi valide que la version papier si vous devez être contrôlé par les forces de l'ordre ces prochaines semaines.