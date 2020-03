Covid-19 : une attestation disponible en ligne pour justifier ses déplacements pendant le confinement.

Si Emmanuel Macron n'a pas prononcé le mot lors de son allocution hier soir, c'est le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner qui s'en est chargé peu après : la France impose des mesures de confinement aux citoyens dans le but de limiter la propagation du Coronavirus et de réduire ainsi la charge sur les personnels soignants le temps que l'épidémie s'épuise d'elle-même.

Cela implique que les Français devront désormais rester chez eux sauf exception particulière. Sont autorisés les déplacements à but professionnel quand le télétravail n'est pas possible, les déplacements à but de soin, de ravitaillement alimentaire. Quelques exceptions sont également à noter notamment pour les sessions d'exercice physique ou la promenade de son animal de compagnie, à condition de conserver les gestes barrière et une distance d'au moins 1 mètre entre chaque personne.

Christophe Castaner a ainsi annoncé "toutes les personnes qui circuleront devront être en mesure de justifier leur déplacement. Chaque personne, pour chaque déplacement, devra se munir d’un document attestant sur l’honneur le motif de son déplacement".

Quiconque ne sera pas en mesure de présenter une attestation aux dispositifs exceptionnels de police appelés à organiser des contrôles dans tout le pays s'expose alors à une amende de 38 euros pouvant être majorée à 135€ dans certains cas.

L'attestation en question est disponible sur le site du gouvernement ICI ainsi qu'un ensemble de sites officiels, il s'agit d'un document à remplir soi-même et à présenter aux forces de l'ordre pour limiter là encore les contacts lors des contrôles.

Si vous n'êtes pas en mesure d'imprimer la dérogation, il est possible de la réécrire à la main, elle sera alors totalement valide, du moment que les informations fournies sont justes (il s'agit avant tout d'une déclaration sur l'honneur n'étant pas soumise à certification officielle).

Nous vous partageons cette même attestation en fin d'article afin de pouvoir plus facilement l'imprimer ou la recopier à la main au besoin.