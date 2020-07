Forfait mobile : 100 Go de data à 9,99 € par mois pendant 1 an, royal !

Auchan Télécom propose un forfait mobile avec pas moins de 100 Go de données mobiles à.. moins de 10 € par mois, le tout valable un an !

Jusqu'au 14 juillet prochain, Auchan Télécom propose un forfait mobile sans engagement disposant de pas moins de 100 Go de data à seulement 9,99 € par mois avec un tarif garanti pendant 1 an, le prix revenant ensuite à 19,99 € par mois.

Comme tout bon forfait, ce dernier propose les appels / SMS / MMS illimités en France et vers la France métropolitaine depuis l'Europe et les DOM, 100 Go de data 4G en France (débit réduit au-delà) et 5 Go en roaming (Europe et DOM). La carte SIM est facturée 10 € mais l'option Messagerie vocale visuelle est gratuite.

Pour rappel, l'opérateur mobile virtuel utilise les réseaux de SFR, Orange et Bouygues Telecom selon votre région (en cas de souci vous pourrez ultérieurement changer de réseau en contactant leur service client).

Découvrir le forfait mobile Auchan Télécom 100 Go à seulement 9,99 € par mois pendant un an

Concernant la concurrence, vous trouverez actuellement le forfait Free Mobile 80 Go de data à 11,99 € par mois pendant un an, ou Cdiscount Mobile avec deux nouveaux forfaits 30 Go ou 40 Go à 2,99 € par mois, ou enfin le forfait mobile Giga Serie avec jusqu'à 200 Go à partir de 12,99 € sur réseau Orange ou SFR.