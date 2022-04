Audi Urbansphere : quand la voiture électrique autonome devient espace de vie urbain

Audi présente un nouveau concept Urbansphere pensé pour les villes denses chinoises (et d'ailleurs) créant une bulle de confort dans un monde agité.

Avec les nouvelles technologies, la voiture n'est plus seulement un outil fonctionnel ou de plaisir mais elle peut devenir une sorte d'extension mobile du domicile. Dans les mégalopoles chinoises où l'espace est compté, le nouveau concept Audi Urbansphere veut ainsi proposer une bulle de vie confortable.

Présenté comme un "lounge sur roues", son habitacle offre un vaste espace intérieur qui pourra servir de bureau ou d'espace de détente hors de la maison, avec le confort d'un véhicule électrique et autonome.

Mêlant espace d'intimité et fonctionnalités high-tech, le concept Audi Urbansphere peut se passer de volant et de pédales en mode autonome et veut servir d'espace utile dans les bouchons du quotidien des grandes villes.

L'Urbansphere privilégie l'expérience passager en ne lésinant pas sur les dimensions de manière à offrir un vaste espace intérieur, avec de multiples technologies pour offrir de quoi se relaxer ou travailler pendant le trajet.

Le véhicule s'occupe seul de la conduite (Level 4), du parking ou de la borne de charge et peut prendre des passagers en cours de route. Véritable salon, il comprend 4 fauteuils pivotables et basculables, avec la possibilité de discuter avec ses voisins ou de s'isoler, chaque siège disposant de son environnement sonore.

Des écrans OLED transparents se déroulant du toit permettent également de se divertir ou de réaliser une vidéoconférence. Audi a travaillé sur la qualité des matériaux de l'habitacle mais aussi sur l'ergonomie pour rendre l'espace agréable et faire oublier qu'il s'agit d'un véhicule, inversant la philosophie habituelle.

Ecrans discrets, projections tactiles sur les panneaux intérieurs, cockpit vue haute, contrôle à la voix, suivi du regard, ambiance lumineuse variable...les dernières technologies sont utilisées pour simplifier l'utilisation du système de bord et générer une impression de confort et de sécurité.

L'Audi Urbansphere embarque un double moteur électrique (sur chaque essieu) de 295 kW avec un couple de 690 N.m tandis que la batterie offre une capacité de 120 KWh avec charge rapide 800V. Le concept est prévu pour offrir une autonomie de 750 km en cycle WLTP.