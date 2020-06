L'Australie estime faire l'objet d'une cyberattaque massive organisée par un Etat

L'Australie dénonce une cyberattaque de grande ampleur et à de multiples niveaux qui ne peut être organisée que par un Etat.

Le premier ministre australien Scott Morrison a annoncé lors d'une conférence de presse ce vendredi que son pays faisait l'objet d'une cyberattaque massive dont la coordination ne peut venir que d'un "acteur étatique".

Les cibles sont multiples et visent "toute une gamme de secteurs, à tous les niveaux du gouvernement, de l'économie, des organisations politiques, des services de santé et d'autres opérateurs d'infrastructures stratégiques", a-t-il indiqué.

Sans citer de noms, il a appelé les entreprises australiennes à se renforcer leurs cyberdéfenses tout en affirmant que les données des citoyens ne sont pas compromises et que beaucoup des attaques ont échoué.

L'ampleur et la portée de la cyberattaque ressemble à une manoeuvre de représailles et les regards se tournent logiquement vers la Chine, alors que les tensions restent vives entre les deux pays.

Membre des Five Eyes, le groupe de pays croisant des informations sensibles avec les Etats-Unis, l'Australie va dans le sens de la stratégie nord-américaine et freine l'accès à son marché 5G au groupe Huawei, soupçonné de pouvoir servir de relais d'espionnage des communications en faveur de la Chine.

Le pays-continent est aussi attentif à l'influence grandissante de la Chine dans la zone Asie / Pacifique et a multiplié les critiques vis à vis de la politique de ce voisin distant mais puissant.

La Chine a déjà commencé à répliquer en ne recommandant plus l'Australie pour le tourisme et les études et en imposant des tarifs douaniers sur certains produits australiens importés.