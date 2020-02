Autoflip : Google lance un outil pour recadrer automatiquement les vidéos avec une IA

Google vient de partager le code source d'Autoflip, un nouvel outil destiné à Android qui vise à proposer le cadrage parfait et en toutes circonstances pour les vidéos.

Le géant du Net a ainsi récemment présenté et partagé Autoflip, un outil qui exploite l'intelligence artificielle pour proposer aux utilisateurs de profiter d'un cadrage toujours parfait lors de la lecture de vidéos, et ce, peu importe le format, de leur appareil.

Le logiciel est ainsi capable de partir d'une vidéo en 16:9 pour l'afficher en plein format sur un écran 21:9. À l'inverse il peut l'adapter pour l'afficher sur un écran carré, en mode portrait ou cinémascope... L'idée est que l'intelligence artificielle intégrée au module repère les éléments intéressants dans la vidéo pour les mettre en avant s'il y 'a besoin de rogner l'image. On peut ainsi profiter d'une vidéo qui reste intéressante même en perdant une partie des informations de l'image qui sont jugées peu pertinentes pour la compréhension et la suite de la vidéo.

L'outil devrait permettre de profiter de vidéos plus adaptées à tous les formats d'écran : on vise ici les smartwatches et tous les appareils connectés qui disposent d'un écran, mais aussi les différents formats imposés par les réseaux sociaux ou applications par exemple.