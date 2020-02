Google pourrait finalement payer pour des articles de presse

Une forme de détente se dessine entre Google et les éditeurs de presse en France et en Europe. Du moins, des négociations ont débuté pour une redevance avec la reprise d'articles de presse par Google. Sous quelle forme ? C'est encore le mystère.

Selon une information du Wall Street Journal, qui cite des sources proches du dossier, Google a débuté des négociations dans le but d'aboutir à des accords de licence avec des éditeurs de presse. Il s'agirait d'une redevance pour la reprise d'articles de presse dans un produit sur les actualités.

De telles négociations avec le célèbre et puissant moteur de recherche concernent des éditeurs de presse principalement en France et dans d'autres pays en Europe. Elles sont à mettre en relation avec la directive européenne créant un droit voisin pour des agences et éditeurs de presse.

Une transposition en France de cette directive est entrée en vigueur en octobre dernier. Pour se mettre en conformité, Google a fait le choix pour ses résultats de recherches de ne pas afficher par défaut des aperçus d'articles comprenant quelques lignes ou de petites images (vignettes).

Les éditeurs et agences de presse peuvent donner l'autorisation d'afficher des contenus enrichis, mais sans rémunération en contrepartie. Une manière pour Google de se soustraire à un paiement pour les droits voisins. La manœuvre a été critiquée et des éditeurs de presse français ont porté plainte contre Google devant l'Autorité de la concurrence pour abus de position dominante. Le ministre français de la Culture avait par ailleurs appelé à " une véritable négociation globale entre Google et les éditeurs. "

Responsable de la division actualités pour Google, Richard Gringras a confirmé (Reuters) que des discussions avec des partenaires ont lieu. " Nous cherchons d'autres moyens d'élargir notre travail en cours avec les éditeurs de presse, en nous appuyant sur des programmes comme Google News Initiative. "

Google News Initiative est une collaboration avec les médias pour leur adaptation au numérique et le développement du journalisme à l'ère du numérique. Rappelons que Richard Gringras s'est montré hostile à une rémunération des éditeurs de presse avec le service Google News qui est offert gratuitement et génère du trafic vers les sites.