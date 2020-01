Avast : l'antivirus gratuit... qui revend vos données personnelles

Selon une enquête menée par deux médias, la solution antivirale gratuite Avast se rémunérerait finalement en espionnant et en revendant les données personnelles des utilisateurs aux GAFA.

"Quand c'est gratuit, c'est toi le produit ! " Voilà un slogan très souvent aux GAFA qui concernerait finalement également Avast, la solution antivirale gratuite, et donc ultra populaire depuis plusieurs années.

C'est une enquête conjointe des sites MotherBoard et PCMag qui débouche sur des révélations-chocs concernant l'éditeur d'Avast : l'antivirus espionnerait ainsi les utilisateurs pour collecter des données personnelles afin de les revendre à certains tiers comme Microsoft, Goolge, Yelp, Pepsi...

Tout est parti de l'alerte lancée par le fondateur d'Ad Block en décembre 2019. Ce dernier indiquait que les extensions d'Avast et AVG avaient tendance à espionner les utilisateurs... Partant de cela, Motherboard et PC Mag ont mené l'enquête.

Il apparait ainsi qu'Avast collecterait bel et bien les données de navigation des utilisateurs pour les revendre à des sociétés tierces. Avast compte actuellement plus de 450 millions d'utilisateurs à travers le monde, et disons-le clairement, ce n'est pas pour l'efficacité de sa protection, mais bien pour la gratuité du service. La revente des données personnelles de sa base d'utilisateurs rapporterait ainsi un joli magot.

Alors certes, les données ainsi collectées sont anonymes (pas d'adresse mail, ni IP, ni nom associé), mais le tout est associé à un identifiant connu d'Avast, qui peut donc recroiser les données.

Le service qui se charge de la collecte et de la vente de données pour Avast est baptisé Jumpshot, une société qui officiait justement déjà au niveau des extensions d'Avast sur les navigateurs pour récupérer les données de connexion des utilisateurs.

Interrogé sur le sujet, Avast indique que l'ensemble de la collecte de données est conforme au RGPD et insiste sur le fait que les données partagées aux partenaires sont parfaitement anonymes. Sauf que ces données sont en réalité collectées sur les clics individuels et que les entreprises qui récupèrent ces données peuvent rapidement recroiser les informations avec leurs propres données pour identifier les utilisateurs.

Face au scandale qui s'annonce, Avast a déjà dégainé une réponse officielle :