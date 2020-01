Avast ne revendra plus les données des utilisateurs avec Jumpshot

Patron de l'éditeur tchèque de solutions de sécurité Avast, Ondrej Vlcek annonce que la décision a été prise de mettre fin à la collecte de données par Jumpshot et de fermer progressivement toutes les activités en rapport avec Jumpshot.

Jumpshot est une société d'analyse marketing dans le giron d'Avast (qui est également propriétaire d'AVG). Depuis fin 2019, le nom de Jumpshot est au centre d'une polémique. Il a d'abord été reproché un manque de clarté sur le partage de données avec Jumpshot via des extensions pour Firefox et Google Chrome.

Puis, une enquête conjointe de Motherboard et PCMag publiée en ce début d'année s'est penchée sur la collecte de données de navigation des utilisateurs de l'antivirus gratuit Avast et leur revente à divers clients de Jumpshot, parmi lesquels des noms comme Google, Microsoft, Yelp et Pepsi.

Avast a défendu une conformité avec par exemple le règlement général sur la protection des données dans l'UE, une collecte de données dans un format anonymisé, ainsi qu'un partage de données agrégées et statistiques par Jumpshot.

Dans certains, des experts en protection de la vie privée ont toutefois affirmé qu'il était possible de relier les informations vendues à des tiers par Jumpshot à l'identité réelle des personnes en combinant plusieurs éléments.

" La mission principale d'Avast est d'assurer la sécurité des personnes dans le monde entier et je me rends compte que les récentes nouvelles concernant Jumpshot ont blessé beaucoup d'entre vous et ont soulevé un certain nombre de question, notamment la question fondamentale de la confiance ", écrit Ondrej Vlcek qui présente ses excuses.

Une confiance qu'Avast va désormais devoir regagner... La fermeture de Jumpshot affectera des " centaines d'employés. " À voir aussi quel sera l'impact sur les revenus d'Avast et pour la poursuite de ses missions.