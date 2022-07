Mission to Earth : Awake lance une montre spatiale et blockchain

Awake introduit une montre mécanique Mission to Earth qui s'inspire de l'exploration spatiale. Avec un design approuvé par la Nasa, elle intègre aussi une technologie blockchain.

La marque française Awake avait fait parler d'elle en 2019 lors du sommet du G7 à Biarritz via la création d'une montre conçue avec des filets de pêche recyclés. Avec pour défi d'incarner l'engagement de la France dans la lutte contre la pollution des océans, elle avait été mise en avant par le président de la République Emmanuel Macron en personne.

Awake se tourne désormais vers l'espace avec son dernier concept de montre Mission to Earth qui a été présenté aux équipes de l'Agence spatiale américaine. La Nasa a ainsi donné son approbation pour le design qui reprend son nom et ses couleurs, et s'inspire des codes de l'exploration spatiale.

Un design approuvé par la Nasa

Point de filet de pêche cette fois-ci avec une montre à mouvement mécanique réparable à vie dont le boîtier est en titane recyclé à 70 %, verre en saphir et bracelet en biopolymère (un polymère végétal) avec boucle en acier.

Le bracelet reprend les lignes des tenues d'astronautes lors de sorties extravéhiculaires, quand le cadran est un rappel de la coupole d'observation de la station spatiale internationale. Parmi d'autres détails, un rehaut en aluminium à la jonction du cadran et du verre avec un compte à rebours gravé qui précède le décollage d'une fusée.

La minuterie crantée est une allusion aux traces laissées par les astromobiles lors de l'exploration d'astres, tandis que le fameux message Dare Mighty Things encodé dans le motif du parachute, ayant permis au rover Perserverance d'arriver sur la planète Mars, est repris.

Une technologie blockchain intégrée

La célébration de l'exploration spatiale prend de multiples formes pour la montre qui intègre par ailleurs la technologie blockchain en collaboration avec le fabricant suisse STISS et le protocole Arianee. Chaque montre dispose ainsi d'un identifiant unique infalsifiable incrusté dans le verre.

Fonctionnant grâce à un tag NFC, la technologie ID GLASS permet grâce à un portefeuille numérique de suivre le cycle de vie de la montre et gage de son authenticité. Avec le smartphone, c'est en outre un accès aux contenus retransmis par la Nasa avec les caméras de la station spatiale internationale.

Avec boîtier de 40 mm, poids de 85 g et étanchéité 10 ATM, la montre Mission to Earth de Awake est disponible en édition limitée (250 exemplaires) à partir du 1er juillet (précommande), pour un prix de 990 €. Elle est livrée dans un coffret contenant un fragment de météorite certifié provenant de l'astéroïde Vesta. La météorite a été retrouvée dans le désert de Tataouine en Tunisie en 1931.