Perseverance : la vidéo spectaculaire de l'atterrissage sur Mars !

Comme prévu, l'Agence spatiale américaine a rendu publique la vidéo de l'arrivée sur Mars du rover Perseverance. La Nasa n'avait pas survendu cette vidéo avec des images en couleur. C'est la première fois qu'un atterrissage sur la planète rouge est filmé et c'est spectaculaire.

D'une durée d'un peu plus de 3 minutes, la séquence vidéo débute après l'entrée dans l'atmosphère martienne à plus de 20 000 km/h. Deux caméras situées sur la coque arrière du vaisseau - qui encapsulait le rover pendant son voyage - ont permis de prendre des images du déploiement du parachute supersonique dans le ciel martien.

Une caméra sur l'étage de descente offre une vue vers le bas et pour le haut de Persevance, tandis que deux caméras sur le châssis du rover proposent des vues vers le haut et la surface martienne. Ce dispositif permet de revivre de manière inédite quelques instants des fameuses minutes de terreur.

Il est notamment possible de voir le largage du bouclier thermique et jusqu'à la manœuvre du skycrane (la grue volante) au-dessus du site d'atterrissage dans le cratère Jezero avec les rétrofusées qui balaient de la poussière martienne. Lorsque le rover est posé et immobile, l'étage de descente s'éloigne. Il s'est écrasé plusieurs centaines de mètres plus loin.

Avec le son d'une bourrasque de vent à la surface de Mars

En plus d'être spectaculaires, de telles images vont permettre de mieux comprendre ce qui se passe réellement lors d'un périlleux atterrissage sur Mars et pour en préparer de prochains… sur planète rouge ou ailleurs.

Si l'enregistrement du son lors de la descente du rover n'a pas fonctionné, un microphone à bord de Perseverance a néanmoins capturé des sons une fois que l'astromobile était sur le sol martien. Il a enregistré le bruit du rover et celui du vent sur Mars.

Ce sont près de 30 Go de données qui ont été capturées pendant la descente de Perseverance sur Mars, pour un total de 23 000 images. Des images commencent à affluer sur le site Mars 2020 Perseverance Rover. Un premier panorama de Mars pris par Perseverance est également disponible.