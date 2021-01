B2021 : le smartphone outdoor de F150 avec batterie 8000 mAh à... 91 € pour son lancement mondial !

Une nouvelle marque arrive sur le segment porteur des smartphones à coque renforcée avec grande batterie destinés à un usage en extérieur, qu'il soit de divertissement / sportif ou bien professionnel.

La jeune entreprise F150 s'invite sur ce marché avec un premier modèle initiant une philosophie Neo-Rugged se voulant plus proche des besoins de ses utilisateurs. Le B2021 propose ainsi une robuste expérience avec sa coque étanche à l'eau et à la poussière et résistante aux chocs et aux chutes.

L'affichage de 5,86 pouces HD+ est protégé par du verre Gorilla Glass 5 et le smartphone propose une touche programmable sur le côté pour activer le mode spécial, lancer son application préférée...ou déclencher une alarme et un appel au secours !

Au dos, la coque offre un coloris Sahara ou roche volcanique et se dote de 4 capteurs photo avec module principal 13 megapixels et mode macro 2 megapixels. On trouvera également un flash LED puissant qui fera office de lampe de poche.

Le F150 B2021 intègre un SoC Helio G25 de MediaTek avec 6 Go de RAM et 64 Go de stockage, extensible par carte mémoire. A bord, on trouvera le système Android 10 pur ainsi qu'une interface activable à la demande.

Elle correspond à un Mode F150 spécial outdoor qui met en avant des applications censées être utiles pour les aventures en extérieur. La teinte dorée et la forme octogonale y sont mises en valeur comme une signature du mode, rappelée par l'octogone encadrant les quatre capteurs photo.

Si le B2021 en impose, c'est aussi parce qu'il embarque une batterie de 8000 mAh qui assurera plusieurs jours d'autonomie en fonctionnement normal et bien plus en activant le mode économique, dont le Mode Extrême qui limite les fonctionnalités à l'essentiel (appels et SMS), mais permet bien sûr d'étirer longuement l'autonomie et de faire oublier tout problème de recharge.

Le smartphone B2021 est commercialisé au prix de référence de 199,99 dollars, mais, bonne nouvelle, la marque F150 fête son lancement par une remise de 45% sur le tarif, qui le place donc à 109,99 dollars, et ce uniquement du 18 au 24 janvier 2021 ! Vous pourrez ainsi l'acheter sur le site officiel, mais surtout chez AliExpress à 101 € et chez Banggood à seulement 91 euros !

Et si vous voulez vraiment tout savoir sur ce smartphone, vous pouvez toujours consulter notre test du B2021 de F150.