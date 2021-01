Test du B2021 de F150 : le smartphone pour les baroudeurs avec batterie 8000 mah

La jeune marque chinoise F150 lance son premier smartphone outdoor. Le modèle B2021 mise sur sa grande batterie de 8000 mAh, sa coque renforcée et étanche, ses quatre capteurs photo et son mode spécial F150 pour séduire les baroudeurs, trekkers et autres sportifs de plein air. La philosophie Neo-Rugged va-t-elle révolutionner le genre ?

Nouvelle marque pour l'outdoor

À côté des smartphones du quotidien, pas toujours très costauds, s’est développé un segment consacré aux appareils mobiles capables d’être emmenés partout en extérieur ou dans des lieux aux conditions sortant de l’ordinaire (chantier, milieu industriel…) grâce à une conception plus robuste et étanche.

Certains fabricants se sont spécialisés dans ce domaine (Oukitel...) et de nouveaux acteurs émergent régulièrement avec leur propre vision du smartphone outdoor. C’est le cas de la nouvelle marque chinoise F150 qui initie une philosophie “ Neo-Rugged “ cherchant à redéfinir la conception des smartphones à coque renforcée et leur interface.

Son premier produit est le smartphone B2021 qui mise sur sa robustesse et sa très grande autonomie, ainsi que sur une interface dédiée, mais activable à la demande tout en conservant les bases d’Android 10.

Le smartphone est taillé pour un usage en extérieur, avec résistance aux chocs, aux chutes, aux immersions, mais aussi capable de fonctionner en mode spécial sur des plages de température étendues, avec un écran utilisable même avec des gants.

Le B2021 veut ainsi devenir le compagnon des trekkers et autres promeneurs au long cours, avec une batterie de grande capacité pour être sûr de ne pas manquer d’énergie.

Le smartphone supporte la charge 18W, mais le chargeur livré n’offre une puissance que de 10W, ce qui rallongera forcément un temps de charge déjà conséquent. La boîte est standard avec chargeur et câble USB-C comme accessoires.

Caractéristiques du B2021 :

18 mm d’épaisseur pour 315 g

Certifié IP68 / IP69K, MIL-STD-810G

Android 10 avec Mode F150

Affichage 5,86 pouces HD+ (1520 x 720 pixels) avec encoche et Gorilla Glass 5

SoC Helio G25 de MediaTek (octocore ARM Cortex-A53 2 GHz)

6 Go RAM (LPDDR4x) / 64 Go stockage (extensible par carte microSD)

Lecteur d’empreintes sur la tranche

Capteur photo avant 8 megapixels f/2,8

Quadruple capteur photo arrière :

- 13 megapixels (principal)

- 2 megapixels macro (4 cm)

- 2 megapixels capteur profondeur

- QVGA (basse lumière)

Enregistrement vidéo 1080p 30 fps

WiFi 5 (802.11ac) / Bluetooth 5.1

Bouton programmable sur la tranche

Batterie 8000 mAh avec charge rapide 18W

Prise jack 3,5 mm, USB-C

Compatible 2G à 4G (B1/3/7/8/19/20)

Prix de référence : 199,99 dollars (165 euros)



Le F150 B2021 est proposé au prix officiel de 199,99 dollars soit 165 euros sur le site officiel. Mais, pour son lancement mondial, du 18 au 24 janvier 2021, F150 le propose en très forte promotion à seulement 109,99 dollars, soit -45%, notamment chez AliExpress à 101 € et chez Banggood à seulement 91 euros !!

Un design épais et résistant

Le smartphone B2021 affiche immédiatement ses ambitions par son format : avec 18 mm d’épaisseur et 315 g, il passera difficilement inaperçu et va peser dans la poche. Si certains smartphones de ce type tentent de se faire passer pour des smartphones standards, ce n’est pas le cas ici, mais c’est parfaitement assumé.

La finition, avec ses vis, ses renforts aux angles et ses caches plastiques couvrant les connectiques, ne laisse guère de place au doute quant à la fonction du smartphone. On est ici dans le smartphone outdoor pur et dur qui pèse en main.

L’affichage LCD de 5,86 pouces se limite à une résolution HD+, mais offre un rendu plutôt bon avec des couleurs équilibrées et une luminosité qui n’agresse pas les yeux. L’encoche logeant capteur photo avant, haut-parleur et capteur de luminosité est assez large et située au sommet de l’écran.

A la base, on trouvera une généreuse bande noire sur laquelle est apposé le logo F150 de la marque. Les tranches, métalliques et vissées, présentent à droite deux boutons pour le volume, un bouton d’alimentation et le lecteur d’empreintes.

Ce dernier, en position un peu basse, n’a pas une position intuitive, ce qui ne facilite pas un positionnement correct du pouce et conduit à nombreuses erreurs de reconnaissance. Il ne semble pas être très efficace, par ailleurs, espérons qu'une mise à jour améliore ceci.

En revanche, la reconnaissance faciale via le capteur photo avant est plutôt efficace et permettra un déverrouillage très rapide...à condition de ne pas porter de masque !

A gauche, un cache protège le chariot double SIM + carte microSD. De par sa forme allongée et son matériau plastique, il faudra faire attention à ne pas l’endommager, même si on ne le manipule en principe pas tous les jours.

En dessous se trouve un bouton programmable qui pourra être utilisé pour lancer rapidement son application préférée, activer le mode F150 Outdoor avec un appui long ou bien servir de bouton d’urgence. 5 appuis successifs et le B2021 se met à lancer un bruit de sirène et à éclairer son puissant flash qui fait aussi office de lampe de poche.

A la base, un second cache plastique masque la prise jack 3,5 mm accolée au port USB-C. Le dos du smartphone est fait dans un plastique dur strié sur les côtés et marqué d’un imposant bloc photo alignant horizontalement les quatre capteurs photo, avec en dessous un groupe de LED faisant aussi bien office de flash que de lampe de poche.

Sur la partie basse, on trouve un orifice qui fait office de cavité sonore pour diffuser le son fort et loin. Même si cela reste du son mobile, le smartphone sait se faire entendre, au prix d’une certaine saturation à fort volume.

Le modèle testé ici possède la teinte Sahara, un coloris sable assez réussi et rappelé en face avant par l’encadrement de l’écran. Le B2021 est certifié IP68 / 69K et MIL-STD-810G, ce qui signifie qu’il peut supporter des chutes jusqu’à 1 mètre de haut et rester immergé durant 30 minutes à faible profondeur.

Il est en outre résistant aux infiltrations d’eau et de poussière et pourra donc subir tous les outrages sans dommages, tandis que son écran est protégé par du Gorilla Glass 5. Il pourra enfin fonctionner (en mode simplifié) à des températures allant de -20 degrés à + 55 degrés et avec des gants. Prêts à partir pour l’aventure ?

Performances et mode F150 spécial

Le smartphone B2021 de la marque F150 exploite un SoC Helio G25 de MediaTek. Avec ses huit coeurs ARM Cortex-A53, ce n’est clairement pas un cheval de course et il se classe dans le registre des processeurs d’entrée de gamme.

Il sera donc difficile de faire tourner des applications très gourmandes avec ce type de processeur, même si les 6 Go de RAM peuvent aider à fluidifier le tout. Ces aspects transparaissent dans les benchmarks avec par exemple des résultats de 154 en test single core et de 820 en test multicore sur Geekbench 5, confirmant son statut d’entrée de gamme.

Le bon côté de la chose est qu’un tel processeur est relativement peu énergivore et va contribuer à faire du B2021 un champion en autonomie grâce à son énorme batterie de 8000 mAh.

B2021 : interface Android 10 vs mode F150

S’il faut donc choisir ses applications avec soin, l’interface reste plutôt fluide et agréable. Le B2021 est livré avec Android 10 pur et l’on trouvera donc facilement ses marques, sans applications pré-installées.

Le fabricant y a ajouté une couche F150 (ou mode outdoor) activable selon les besoins et qui consiste essentiellement à placer certaines applications potentiellement utiles en avant. On trouve ainsi réunis à l’écran une boussole, un sonomètre, un podomètre et l’état de la batterie avec le nombre d’heures d’autonomie restante.

Ceci se complète d’une boîte à outils reprenant ces applications en ajoutant une torche, un rapporteur, un fil à plomb, une loupe (via le capteur photo macro) ou encore des bruitages (sirène, aboiement de chien, bruit de moteur, SOS).

Pour rappeler ce mode spécial lorsqu'on navigue dans l'interface, toutes les applications se parent d'un liseré octogonal doré.

Il n’y a là rien qu’on ne puisse déjà trouver sur le Google Play Store et on peut douter de l’utilité réelle de ces fonctionnalités, même en outdoor, mais elles ont le mérite d’être présentes.

On regrettera toutefois l'impossibilité par exemple de pouvoir calibrer certains des outils afin d'être sûr d'avoir des mesures pertinentes.

On retrouve également une application de maintenance qui permettra de faire du nettoyage dans les fichiers, temporaires ou peu utilisés, ainsi que de quoi libérer la RAM en cas de ralentissements.

Dans les paramètres, on trouvera différentes options spécifiques, comme la possibilité de choisir que faire du bouton programmable sur la tranche ou bien la façon dont le B2021 réagira en cas de déclenchement de la fonction d’urgence : personne à contacter automatiquement, clignotement du flash, émission d’un son dissuasif ou d’alarme...

Le réglage de batterie permet aussi d’accéder au mode Extrême qui est un mode ultra économique désactivant la quasi-totalité des fonctions pour ne laisser que les appels et les SMS, ainsi que certaines applications choisies par l’utilisateur.

Avec une capacité de 8000 mAh, un écran HD+ et un processeur d’entrée de gamme, le B2021 tient très, très longtemps : plusieurs jours en fonctionnement normal et beaucoup plus une fois passé en mode Extrême, ce qui permettra de partir à l’aventure sans se soucier d’avoir à le recharger ou même d’emporter une batterie de secours. C’est assurément le point fort du smartphone et la fonctionnalité phare du B2021.

Si le smartphone soutient une charge de 18W, le chargeur livré assure une puissance de 10W. C'est assurément plus long (3 heures environ pour charger complètement) mais cela a toutefois l'avantage de ne pas faire surchauffer la batterie et de la préserver dans le temps !

Quatre capteurs photo

La partie photo n’est pas forcément le point fort des smartphones outdoor, mais dans le cas du B2021, nous avons droit à pas moins de quatre capteurs alignés horizontalement dans un grand bloc en partie supérieure de la coque.

Le smartphone mise sur un capteur principal de 13 megapixels avec ouverture f/2,2 à côté duquel on trouvera un module 2 megapixels pour la capture des données de profondeur / création d’effet bokeh et un autre module 2 megapixels faisant office de capteur macro avec une mise au point de 4 cm. Un dernier module QVGA fait office de capteur basse luminosité.

Pas d’ultra grand-angle, donc, sur ce modèle. Dommage, cela aurait pourtant pu être utile pour ramener de jolis souvenirs de paysages lors de randonnées.

En bonne luminosité, le smartphone se débrouille à peu près correctement malgré des teintes un peu fades que l’on pourra toujours éditer ou camoufler avec les nombreux filtres proposés.

zoom maxi (x4)



Attention tout de même à ne pas bouger pendant le déclenchement, un petit laps de temps se déroulant avant la prise de vue. Il est possible de zoomer jusqu’en x4 avec un rendu plus granuleux, mais pas complètement useless. A noter que le smartphone permet en principe de prendre des vues sous-marines.

Dès que la lumière se fait plus rare, les choses se compliquent franchement pour les capteurs photo du B2021. L’image s’assombrit très vite et offre un grain généreux que le Mode Nuit proposé ne sauvera guère.

En cherchant bien, on trouvera tout de même que le Mode Nuit conserve un peu plus de détails et éclaircit légèrement la scène.

Ce n’est toutefois sans doute pas avec ce smartphone que vous immortaliserez une rencontre nocturne avec votre chat ou bien le dahu qui gardera sans doute une très grande part de son mystère, tandis que le yéti que vous étiez sur le point de découvrir par -20 degrés (température minimale de fonctionnement du B2021) gardera son flou habituel.

Le mode Macro, fonctionnalité à la mode, fera ce qu’il pourra avec son capteur 2 megapixels. Il aura aussi besoin de beaucoup de lumière pour s’exprimer. On s’amusera d’une distance de 4 cm annoncée dans la fiche technique, mais d’une indication à 2 cm dans l’application.

En réalité, il faut coller le capteur au sujet et la netteté est très difficile à atteindre, même si le rendu à l'écran tend à indiquer le contraire.

Les selfies devront aussi être bien illuminés pour que le capteur avant de 8 megapixels et avec ouverture f/2,8 fournisse une image correcte. Les selfies nocturnes seront quant à eux bien granuleux, ce qui peut éventuellement donner un style baroudeur, même sans s'aventurer en territoire inconnu.

On trouvera le lot habituel de fonctions d’embellissement des selfies et même des autocollants pour ajouter une touche humoristique. Au final, les quatre capteurs ont le mérite d'être présents, mais ne vous attendez pas à faire le cliché de votre vie avec.

On notera aussi quelques défauts de jeunesse dans l'application photo comme des interruptions inopinées (quand on sélectionne le mode Portrait alors qu'on utilise les capteurs photo arrière, par exemple), mais qui devraient en principe pouvoir être corrigés par des mises à jour.

Conclusion

La toute nouvelle marque F150, spécialisée dans les smartphones outdoor, lance son premier produit avec le B2021 et fait une première proposition principalement tournée autour de son énorme batterie de 8000 mAh qui lui assurera des jours et des jours d'autonomie, voire des semaines avec les modes ultra- économiques.

Un smartphone outdoor n'en serait pas un sans des certifications le protégeant contre les chutes, les chocs, les immersions et les températures extrêmes. De ce côté-là, le B2021 ne craint rien ni personne et pourra être emmené partout sans crainte de l'abîmer. Son poids et son épaisseur peuvent être des freins à une utilisation prolongée mais, accroché à un vélo, il pourra tout encaisser.

L'affichage LCD 5,85 pouces HD+ n'est pas mauvais avec des couleurs plutôt naturelles et une luminosité correcte mais qui restera compliqué à rester lisible en plein soleil.

Sur ce premier smartphone B2021, il y aussi une concession sur d'autres points, à commencer par le processeur mobile Helio G25 minimaliste, le lecteur d'empreintes guère efficace et la partie photo pas très convaincante malgré les quatre capteurs photo annoncés.

Le mode spécial F150 (mode outdoor) constitue un effort pour apporter des applications utiles mais il manque encore de chair pour être véritablement utile, même en extérieur. On pourra apprécier le bouton programmable et le mode d'urgence pour se signaler et appeler un numéro en cas de situation difficile. N'oublions pas cependant qu'il s'agit d'un premier modèle !

C'est aussi la rançon d'un tarif qui reste très attractif, à 199,99 dollars (165 euros), pour un smartphone dont l'autonomie ne vous laissera pas tomber de sitôt et qui pourra affronter le quotidien comme les sessions sportives sans crainte. Mention spéciale pour la torche particulièrement lumineuse !



