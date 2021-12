Reconditionné : chez Back Market, c'est déjà Noël avec jusqu'à -70% !

Les appareils électroniques, du smartphone à l'enceinte connectée en passant par les écouteurs sans fil, les montres connectées et les tablettes, et en allant jusqu'aux consoles de jeu et aux PC de bureau / PC portables, auront de nouveau une grande place au pied du sapin pour les fêtes de fin d'année.

Mais plutôt qu'un produit neuf qui aura un peu plus épuisé les ressources de la planète et émis du CO2 pour sa fabrication et sa logistique, pourquoi ne pas opter pour un produit reconditionné et participer ainsi à un cercle vertueux qui prolonge la durée de vie des produits et facilite leur recyclage ?

C'est ce que propose la plate-forme Back Market avec un vaste de choix de produits reconditionnés dans de multiples catégories. Tous les appareils sont vérifiés et les remises peuvent aller jusqu'à 70% par rapport au tarif de référence en fonction de l'ancienneté et de l'état général.

Trouver un cadeau de Noël comme un iPhone récent à un tarif abordable ou mettre la main sur un iPad à la moitié du prix du neuf devient un jeu d'enfant, avec la sécurité d'une garantie de 12 mois, mais les produits reconditionnés de nombreuses autres marques sont à disposition pour les allergiques à la pomme !