Back Market répond aux accusations de pratiques commerciales trompeuses

Mis en cause par l'UFC-Que Choisir via une procédure en justice, Back Market publie un droit de réponse pour contester les accusations.

Mercredi, l'UFC- Que Choisir a annoncé le dépôt d'une plainte devant le tribunal judiciaire de Paris qui vise Back Market. L'association de consommateurs accuse le spécialiste du reconditionné en matière de produits électroniques de pratiques commerciales trompeuses.

Les reproches concerne l'affichage des prix et la présentation de promotions, la garantie commerciale, tandis que dans un autre registre, des cookies de tracking seraient déposés par le site malgré le refus de l'internaute.

Back Market répond à de telles accusations et exprime son désaccord complet. La start-up et licorne française déplore que les points soulevés par l'UFC-Que Choisir " semblent non seulement remettre en question les fondements même de notre modèle, mais (et c'est plus grave) l'honnêteté de notre démarche. "

Back Market conteste toutes les accusations

Sur la question des prix barrés, Back Market réfute de fausses promotions via la comparaison du prix d'un produit reconditionné avec le prix du produit neuf non vendu sur le site. Back Market souligne que l'internaute est dûment informé et qu'à ce titre la comparaison est permise, en faisant la distinction entre des réductions de prix et des comparaisons de prix.

L'entreprise indique que les frais de service facturés dans le panier sont mentionnés de manière explicites et dissociés du prix du produit, et ce avant de cliquer pour passer une commande et donc avant l'étape du paiement. Back Market assure en outre que sa garantie commerciale est " nettement plus favorable et efficace " pour le consommateur que les simples garanties légales.

Quant aux cookies, Back Market considère être dans le cadre de la législation avec une information claire et un consentement préalable qui est bien pris en compte sur le site. " Les publicités relevées par les juristes de l'UFC sont probablement des publicités non ciblées, qui ne sont pas liées aux cookies publicitaires sur le site. "

Back Market détaille sa réponse à l'UFC-Que Choisir sur son site. Ce sont des éléments qui devront désormais être défendus dans le cadre de la procédure en justice.