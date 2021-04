Bang & Olufsen annonce Portal, son casque audio de luxe pour les joueurs Xbox Series

Bang & Olufsen vient de lancer son tout nouveau casque audio sans fil à destination des joueurs Xbox, et comme pour tous les produits de la marque, luxe et fort tarif sont au rendez-vous.

Bang & Olufsen s'est récemment associé à Microsoft pour proposer une série de dispositifs haut de gamme compatibles avec les Xbox Series X|S.

Le premier dispositif de ce partenariat se baptise Portal et il s'ait d'un casque audio sans fil. Le design de Portal puise dans celui du Beoplay Hx de la marque, et on ne peut pas dire qu'il mette en les codes chers aux joueurs. Le casque se veut ainsi très sobre.

Il propose une connexion Bluetooth 5.1 compatible aptX Adaptive, une réduction de bruit active, des commandes tactiles, micro intégrés et une batterie assurant jusqu'à 24h d'autonomie.

Pour la dimension gaming, le casque Portal se connecte automatiquement sans fil avec les Xbox Series puisqu'il est compatible avec le protocole de communication Xbox Wireless, il faudra disposer d'un dongle pour en profiter sur PC. Une application mobile est également proposée pour permettre de paramétrer le son du casque et de créer plusieurs profils sonores.

Le prix sera sans aucun doute le principal frein puisque le casque de Bang & Olufsen sera proposé à compter du 29 avril au prix de 499€, il est notamment déjà disponible en précommande à la Fnac.