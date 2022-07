Charge rapide : toujours plus vite pour recharger nos appareils !

Batterie et chargeur font partie de notre quotidien pour alimenter et recharger nos gadgets et ordinateurs. Et pour ne plus rester attaché à une prise murale, la charge rapide se déploie de plus en plus vite.

Nous disposons désormais de nombreux gadgets à disposition qui ont un point commun : leur batterie et le chargeur qui va avec. Pour les produits électroniques du quotidien, les technologies de batterie ont modérément évolué par rapport à d'autres éléments et les moyens d'action restent limités.

Les batteries ayant un nombre de cycles de charge / décharge limité, il peut être intéressant de les remplacer lorsque l'autonomie faiblit franchement. Cela peut être aussi un moyen de prolonger la durée de vie d'un gadget plutôt que d'en acheter un neuf....quand c'est possible !

Grosse capacité : plutôt pour les baroudeurs

Pour renforcer l'autonomie des appareils, il n'y avait jusqu'à présent guère de choix que d'augmenter la capacité de stockage d'énergie de la batterie, avec l'inconvénient d'un encombrement plus important, d'un poids élevé et d'un temps de recharge étendu.

Ce peut être une solution intéressante pour des équipements qui devront pouvoir fonctionner longtemps sans être rechargé, pour des besoins professionnels (chantiers, environnements industriels) ou des activités d'extérieur (randonnée, trek...)

Grosse puissance de charge : pour les pressés

Pour éviter ce blocage des appareils à la prise murale, une autre solution a été trouvée : augmenter la puissance de charge sans modifier la capacité de la batterie. Cela permet de charger plus vite les équipements et de les rendre de nouveau disponibles dans un délai moindre, tout en conservant un design fin et un poids maîtrisé.

Depuis quelques années, la charge rapide a connu un sérieux bond en avant dans les smartphones et les PC portables. De 10 à 20W, la charge est passée à 30W, puis 60W et on trouve désormais les premiers smartphones pouvant être rechargés avec une puissance de 150W.

En parallèle, les temps de charge ont donc diminué, passant de plus de 2h à 1h / 1h30, avant de glisser sous la barre de l'heure. Avec 150W, il devient possible de charger complètement un smartphone standard en 15 minutes !

Peu d'options alternatives

Certains points restent encore à améliorer (dégagement de chaleur, dégradation dans le temps), mais des solutions sont mises en place progressivement avec les technologies de batterie dual cell, de la charge modulée (rapide de 0 à 50%, plus douce de 50 à 100%) et des optimisations logicielles pour charger sans abîmer la batterie (notamment aux points bas et haut de la charge, les plus sensibles pour sa durée de vie).

Les annonces plus rapprochées de techniques de charge toujours plus rapides confirment que les obstacles sont en train d'être levés même si la question se repose de l'interopérabilité des solutions.

Même si la connectique peut être commune, il faudra le bon chargeur et le bon câble pour tirer pleinement parti des nouvelles techniques. Gare aux erreurs et aux produits contrefaits (ce qui vaut aussi pour les dispositifs avec batterie amovible) et mieux vaudra se tourner vers des fournisseurs officiels !

D'autres techniques, comme les piles à combustible, qui pourraient charger les appareils électroniques en quelques secondes ou minutes et offrir de plus longues autonomies par cycle, sont toujours à l'étude, mais peinent à voir le jour faute de miniaturisation suffisante et d'écosystème capable d'assurer leur production et leur distribution.